KATE Garraway a critiqué la propagation de la «peur inutile» après avoir été ciblée par des escrocs malades affirmant qu’elle «risquait» de contracter une nouvelle variante du coronavirus.

La star confuse de 53 ans a interrogé le Dr Amir Khan sur le problème après avoir reçu une correspondance officielle du NHS.

Cependant, le professionnel de la santé a confirmé que ces messages n’étaient pas authentiques et qu’elle risquait d’être victime d’une arnaque.

Kate a demandé: « Je voulais juste vérifier avec vous si cela est susceptible d’être réel ou non – j’ai remarqué de plus en plus sur les groupes WhatsApp locaux et sur Internet en général.

« Je reçois des messages qui semblent provenir du NHS, disant des choses comme: » La variante sud-africaine a été découverte dans votre région, faites très attention « .

« Est-il probable que le NHS fasse ça? On dirait que c’est le cas, mais il y a aussi quelque chose à ce sujet qui n’a pas l’air officiel aussi. »

« Avez-vous remarqué que cela se produit? Pouvez-vous confirmer si cela est réel ou non? Ou est-ce que cela fait partie du spam? »

Le Dr Amir a répondu: « Je serai honnête avec vous, Kate – je n’en ai pas entendu parler et je travaille en étroite collaboration avec le NHS et dans les campagnes de santé publique.

« Je n’ai pas été mis au courant d’un tel service de messagerie, donc je resterais attentif aux messages non sollicités comme celui-là. »

Il a ajouté: « Alors que tout le monde adhère aux règles et maintient cette distanciation sociale, cela aidera … Mais je ne suis pas au courant de tels messages. »

Kate a ensuite attaqué les personnes derrière les escroqueries, soulignant: « Vous vous demandez si cela répand une peur inutile, ce qui n’aide pas à long terme. »

Le favori de la télévision a plus souffert de l’impact du coronavirus que certains au cours de l’année dernière, son mari Derek transporté à l’hôpital avec la maladie il y a un an – et restant toujours aux soins intensifs maintenant.

Il est le plus ancien patient hospitalisé de Covid au Royaume-Uni, et Kate a déjà déclaré que son corps avait été «ravagé» par le virus.

Kate Garraway dit au médecin de l’USI « qu’il ne devrait pas se sentir coupable » d’avoir empêché les familles des patients

Hier, il a été révélé que la tourmente de Kate serait documentée dans un documentaire spécial d’ITV intitulé Finding Derek.

Le programme offrira un aperçu intime de la façon dont elle fait face alors que Derek reste gravement malade 12 mois plus tard.

Elle rencontrera également des survivants de la maladie et discutera des effets à long terme du virus.

Alors que Derek a battu Covid, il n’a pas pu prendre conscience de son coma provoqué et est toujours en soins intensifs.