Kate Garraway a fait appel à Sky pour obtenir de l’aide alors qu’elle et ses enfants se sont retrouvés sans télévision ni WiFi alors qu’ils s’isolaient à Noël.

L’animatrice de Good Morning Britain a déclaré qu’elle avait été obligée de contacter Sky via Twitter en dernier recours après avoir passé « trois jours » à essayer de les contacter au téléphone.

Kate et ses enfants Darcey et William font face à leur premier Noël sans mari Derek Draper, alors qu’il reste à l’hôpital après sa bataille avec Covid-19.

S’adressant aux médias sociaux au milieu de leur lutte, Kate a tweeté: « Salut @skytv – Je déteste vraiment faire ça mais je ne peux pas contacter personne au téléphone pendant les 3 derniers jours – je suis sûr que vous êtes frénétique – mais s’il vous plaît, quelqu’un peut-il entrer en contact.

« Nous n’avons pas de télévision ou de WiFi pour les enfants et moi, ne pas avoir cela isolément pendant Noël, c’est comme une goutte d’eau », a déclaré la maman désespérée.









Après avoir publié le message, Kate a été inondée du soutien de ses abonnés en ligne qui ont exhorté Sky à aider la présentatrice après son année difficile.

Kate a reçu un autre coup dur au cours du week-end lorsque les règles de directives de niveau 4 nouvellement publiées ont plongé ses projets de Noël dans le doute.

La mère a déclaré qu’elle ne savait pas si elle pourrait former une bulle avec son mari Derek à l’hôpital.

Derek, 53 ans, reçoit des soins du NHS depuis qu’il a contracté Covid-19 en mars et serait le plus long cas de coronavirus au Royaume-Uni.

Alors que le père a combattu le virus, il reste dans un « état de conscience minimale » après que ses organes se sont arrêtés et qu’il a été mis sous respirateur.







(Image: Twitter)









(Image: Tim Merry)



Kate a déclaré à Good Morning Britain la semaine dernière qu’elle était toujours en train de décider quoi faire pour Noël car elle souhaitait que les parents de Derek lui rendent visite.

«Je trouve ça vraiment difficile, je sais que c’est la position légèrement unique dans laquelle je suis mais ce n’est pas non plus…

« De toute évidence, mon rêve est que les enfants et moi voyions Derek le jour de Noël d’une manière ou d’une autre. Le défi pratique avec cela est que nous devons être vraiment en sécurité pour pouvoir lui rendre visite et nous isoler.







(Image: Tim Merry)









(Image: PA)



«Aussi, c’est une question de savoir si nous faisons cela, pouvons-nous avoir ma mère et mon père là-bas?

«Je veux essayer d’éviter, si possible, juste Darcey, Billy et moi le jour de Noël parce que je pense que cela rendrait l’absence de Derek énorme et que l’absence du reste de la famille serait énorme. C’est un équilibre assez difficile à trouver tout, »dit-elle.

Mirror Online a contacté Sky pour un commentaire.