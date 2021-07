Richard Madeley et Kate Garraway de GOOD Morning Britain ont éclaté de rire après que le diffuseur vétéran John Simpson a déclaré « w *** er » en direct à l’antenne.

Le journaliste, 76 ans, a parlé aux hôtes de son nouveau livre, Nos amis à Pékin, détaillant son expérience de reportage dans la capitale chinoise et dans d’autres pays asiatiques.

3 Les stars de GMB ont éclaté de rire après le dérapage

Tout en racontant l’histoire d’une expérience de mort imminente à Beyrouth où l’armée l’a convaincu qu’il était exécuté – avant de révéler que c’était une blague – John a laissé échapper le gros mot en direct.

John a dit à Richard et Kate : « Ce n’était pas moi en Chine, bien sûr, ce n’est pas particulièrement ainsi que la Chine est. C’était à Beyrouth il y a quelques années.

« On m’a fait m’agenouiller, le gars a planté une arme dans ma nuque, a appuyé sur la gâchette et, vous savez, j’ai pensé que mes derniers instants étaient arrivés.

« Puis tout le monde a ri et je me suis levé et je me suis brossé les genoux. Et j’ai pensé, je dois me réaffirmer ici.

« Alors j’ai dit au gars qui avait tiré avec l’arme – ou qui n’avait pas tiré – ‘tu sais quoi, tu es vraiment un w *** er. »

Ils se sont rapidement excusés

Puis réalisant ce qu’il avait fait, John s’excusa rapidement.

Kate a déclaré: « Vous avez également des problèmes maintenant, pour avoir dit cela à la télévision du petit-déjeuner. Nous ne vous donnerons pas une simulation d’exécution. Vous allez bien John. Vous allez bien. Je pense que les gens comprendront. »

Richard a ajouté: « Je pense que les gens comprendront parfaitement. Évidemment, nous nous excusons auprès de toute personne offensée. »

Les téléspectateurs ont trouvé l’expérience hilarante, avec une personne disant: « Crachez mon thé grâce à John Simpson qui tombe aw⚓ à la télévision en direct à l’aube »

Un autre a ajouté: « La vie vaut la peine d’être vécue pour des moments comme entendre John Simpson dire w *** er en direct dans une interview avec Richard madeley »

Un troisième a fait la remarque : « Quelqu’un regarde #GMB ? Il a juste glissé le mot » w *** er » alors qu’il était interviewé par Kate Garraway et Richard Madeley «

3 John a décrit sa fausse exécution à l’antenne