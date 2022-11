Kate Garraway absente de Good Morning Britain au milieu de la bataille pour la santé de son mari Derek Draper

KATE Garraway était absente aujourd’hui de Good Morning Britain aujourd’hui alors qu’elle continue de s’occuper de son mari Derek Draper.

Le présentateur s’occupe de Derek à la maison depuis avril de l’année dernière après avoir contracté le Covid-19 au début de la pandémie de coronavirus.

Elle peut généralement être vue sur Good Morning Britain le vendredi, animant l’émission avec Ben Shephard.

Aujourd’hui, Ben a assumé les principales fonctions de présentation aux côtés de la lectrice de nouvelles Charlotte Hawkins.

Kate, 55 ans, a révélé en août qu’il avait été “entré et sorti” des soins médicaux pendant plusieurs semaines en raison d’une septicémie “très grave”.

Cela survient après que Derek a été de nouveau admis à l’hôpital le mois dernier et que Kate a dit au Sun qu’elle craignait qu’il ne rentre pas à la maison à temps pour Noël.

Écrivant dans The Sun le mois dernier, elle a également révélé: «Derek est de retour à l’hôpital après avoir développé une septicémie qui a de nouveau menacé sa vie et nous nous battons à nouveau pour le ramener à la maison.

“Mais je reste constamment inspiré par ceux qui l’entourent – non seulement pour leur expertise, mais pour leurs soins affectueux.”

Kate a été honnête sur son parcours avec Derek depuis qu’il a contracté le virus et a ajouté dans The Sun : « Vous voyez, je fais partie des chanceuses.

“Non seulement j’ai prié tous les soirs pendant des mois lorsque la vie de Derek était en jeu pour avoir la chance de prendre soin de lui, mais j’ai aussi des employeurs, une famille et des amis qui me soutiennent.”

La star d’ITV est apparue sur GMB pas plus tard qu’hier et a déclaré qu’elle se sentait mal à l’aise de voir l’ancien secrétaire à la Santé en disgrâce, Matt Hancock, apparaître dans I’m A Celebrity après que Susanna Reid a déclaré que son séjour dans la jungle était “le top des nouvelles”.

Kate a déclaré: «Le défi est que vous allez le voir rire et être humain et être la personne agréable que je suis sûr qu’il est pour sa famille et ses amis, et cela est inconfortable, je pense, pour tant de gens quand il y a encore tellement de choses sans réponse, en fait.





Elle a ajouté: “Je pense qu’instinctivement, moi personnellement, je voudrais lui parler et lui poser des questions à ce sujet pour essayer de comprendre ce qu’il ressent vraiment à ce sujet.

“Il y aura des gens qui regarderont dont le chagrin est encore très vif d’avoir perdu des gens et ils ne verront pas cette cruauté de chagrin et de tristesse dans la façon dont Matt Hancock se comporte à l’écran.”

Les téléspectateurs ont également été furieux que Matt soit au centre de l’émission d’information.

L’un d’eux a tweeté: “Hancock dans la jungle est la principale nouvelle du jour selon #GMB. Cela surprendra les Ukrainiens d’un bout à l’autre de #EarlyRundown.”

Un autre a commenté: «La plus grande grève des infirmières d’une génération à ce jour, vous dirigez Hancock dans la jungle. #gmb”

Un autre a demandé : “Pourquoi êtes-vous si obsédé par Matt Hancock ? La guerre en Ukraine, les gens n’ont pas les moyens de manger ou de chauffer leurs maisons, etc., mais vos émissions se concentrent sur un seul homme.