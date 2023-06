KATE Garraway a eu le visage rouge après qu’un moment de « curling des orteils » s’est produit alors qu’elle était aux toilettes.

La présentatrice de Good Morning Britain, 56 ans, a révélé qu’une énorme star de la BBC a fait irruption dans l’un des endroits les plus inconfortables – les toilettes.

Kate s’est levée tôt ce matin pour se rendre au studio avant son émission de radio à 10h.

En attendant que son ordinateur portable soit mis à jour, elle a décidé de faire un saut dans la salle de bain et a réussi à s’endormir sur les toilettes.

L’acteur et comédien Alexander Armstrong, 53 ans, a ensuite ouvert la porte alors qu’elle était là-bas – ce qui l’a laissée très gênée.

Kate a dit à ses auditeurs : « J’ai eu une sacrée matinée ! Je suis arrivé très tôt pour faire du travail avant de passer à l’antenne pour faire l’émission sur Smooth et mon ordinateur portable avait besoin d’une mise à jour.

« Vous connaissez ces mises à jour ennuyeuses que vous ne pouvez pas éviter ? J’ai pensé que je devais juste fermer les yeux pendant quelques secondes pendant qu’il faisait ça.

« La prochaine chose que je sais, c’est des heures plus tard. Je me lève, me précipite aux toilettes pour me réveiller. Assis là dans un état somnolent, j’ai oublié de verrouiller la porte !

«Puis Alexander Armstrong de Classic FM fait irruption. ‘Oh mon dieu, Kate. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé!’

« Oh, c’était le curling des orteils ! Je ne l’ai pas encore affronté – il est toujours à l’antenne. J’étais tellement gêné ! »

Alexander est devenu célèbre dans les années 90 et est apparu sur nos écrans dans des rôles de présentation et de non-présentation.

Une émission télévisée pour laquelle la star, qui a une valeur nette de 3,6 millions de livres sterling, est bien connue héberge Pointless de la BBC.

Cependant, le mois dernier, il a été révélé qu’il dirigerait une toute nouvelle émission – un programme de voyage au Sri Lanka, pour Channel 5.

Alexander a également présenté Don’t Ask Me Ask Britain, Teach My Pet To Do That et apparaît régulièrement sur Have I Got News for You.

D’autres connaîtront l’autre passion d’Alexander – le chant – et en particulier la musique classique.

Depuis mai 2020, il fait partie de l’équipe de Classic FM.

