Kate Garraway a appris que Derek Draper était «peu susceptible de se remettre» s’il ne progressait pas dans les deux ans

Les médecins ont dit à KATE Garraway que son mari Derek ne se rétablirait probablement pas s’il ne faisait pas de progrès dans les deux ans.

Derek, 53 ans, est rentré de l’hôpital au domicile familial en avril plus d’un an après être tombé gravement malade du coronavirus.

Rex

On a dit à Kate Garraway que Derek devait faire des progrès dans les deux ans pour se remettre de ses complications de Covid[/caption]

Il est conscient, mais Kate a récemment déclaré que la maladie l’avait « dévasté » et l’avait rendu incapable de bouger.

Dans son nouveau livre The Power of Hope, Kate a révélé comment le neurologue de Derek, connu sous le nom de Dr W, lui avait dit « qu’il y avait très peu de chances qu’il se rétablisse de manière significative ».

Le Dr W a admis qu’il n’avait jamais vu un cas comme celui de Derek, il a donc eu du mal à prédire une issue pour lui.

L’ancien conseiller politique a passé des mois dans le coma et les effets du virus ont ravagé ses organes.

À plusieurs reprises, on a dit à Kate de s’attendre au pire, et le cœur de Derek s’est arrêté plus d’une fois.

Rappelant ses conversations avec le Dr W, Kate a déclaré : « Combien de temps avant d’en savoir plus ? Pas combien de temps lui faudra-t-il pour récupérer, car vous ne savez pas s’il peut même récupérer, mais combien de temps avant que vous en sachiez plus ?

«Après une autre longue pause, il m’a regardé droit dans les yeux, puis au loin. « Eh bien, Kate » – la première fois qu’il a utilisé mon nom – « Je pense qu’il est juste de dire que s’il est toujours comme ça après deux ans, nous saurons qu’il y a très peu de chances qu’il se rétablisse de manière significative. »

« ‘DEUX ANS!’ J’ai crié dans ma tête.

«Jusqu’à présent, je vivais à la minute, des heures au téléphone, surveillant les niveaux d’infection et les statistiques, essayant de comprendre où se trouvait Derek, me demandant à chaque fois que je m’endormais s’il serait toujours en vie le matin.

« Comment pourrais-je continuer comme ça pendant encore deux ans ? Pire encore, comment Derek a-t-il pu être piégé comme ça pendant deux ans ? L’échelle de temps m’a essoufflé et je suis sûr que j’ai dû m’affaisser un peu sur la chaise.





Un spécialiste des soins intensifs a averti que Derek pourrait ne plus jamais être la personne qu’il était.

Il l’a exhortée à être forte et à donner aux médecins le temps de faire leur travail.

Kate a écrit : « J’ai senti qu’ils essayaient de conclure. Mais je ne pouvais pas comprendre ce qu’ils disaient. Je voulais de l’espace pour l’absorber. Je ne voulais pas conclure sur ce niveau de morosité.