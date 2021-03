«Vous vous attendez à faire tout ce que vous pouvez pour votre bébé, et quand vous ne pouvez pas, c’est quelque chose avec lequel j’ai vraiment lutté. J’étais dans mon propre petit monde, je me sentais vraiment confus et j’avais beaucoup d’anxiété, et je n’ai pas Je pense que personne n’a compris. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy