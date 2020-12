Kate Ferdinand a rendu hommage à la première femme de son mari Rio à l’occasion de ce qui aurait été son 40e anniversaire.

Lors d’une journée poignante, l’ancienne star de The Only Way Is Essex, âgée de 29 ans, qui est fortement enceinte de son premier enfant avec Rio, a rejoint les parents de sa première femme pour marquer ce jour marquant.

Kate a été vue en train d’embrasser les parents de Rebecca, Lesley et Stephen, lors d’une réunion samedi soir à Southend-on-Sea, Essex.

L’ancienne star de télé-réalité est la belle-mère des enfants de Rebecca avec Rio, Tia, neuf ans, Tate, 12 ans et Lorenz, 14 ans.

Rebecca a tragiquement perdu sa bataille contre le cancer en 2015, mais elle avait révélé avant son décès qu’elle souhaitait que Rio retrouve le bonheur à l’avenir.







Une source proche de la famille a déclaré au Sun: « Kate était déterminée à assister au rassemblement alors qu’elle était très enceinte et ne trouvait pas les choses faciles. »

Rejoindre les parents de Rebecca à cet hommage « signifiait tout pour Kate » car elle voulait « montrer aux Ellison à quel point elle se soucie ».

Ce fut un voyage émotionnel pour Kate et Rio alors qu’ils se familiarisent avec la dynamique de Kate en tant que belle-mère alors que les enfants continuent de pleurer la perte de leur mère.

Il y avait des larmes parmi les téléspectateurs qui ont vu les enfants de Rio pleurer sur la tombe de Rebecca le jour de la fête des mères, dans le cadre du documentaire de la BBC « Rio et Kate: devenir une belle-famille ».







Cela a été un voyage difficile pour devenir une famille et dans le programme, Kate a déclaré qu’elle écrivait des lettres à Rebecca sur la façon dont ils progressaient tous.

Kate a également expliqué comment elle était devenue une belle-mère pour les enfants qui acceptent toujours la mort de leur maman bien-aimée.

Cela a laissé Kate «pleurer quelqu’un qu’elle n’a jamais connu».

L’ancien capitaine anglais Rio, 42 ans, a demandé à Kate de l’épouser lors d’une pause à Abu Dhabi, environ trois ans après la mort de Rebecca.

