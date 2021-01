Kate Ferdinand a partagé une note aimable de ses beaux-enfants alors qu’elle luttait contre l’anxiété après être devenue mère d’un nouveau-né.

L’épouse de 29 ans de la légende du football Rio Ferdinand, 42 ans, a révélé comment ses beaux-enfants ont tendu la main pour la soutenir dans des moments difficiles.

Kate est devenue mère d’un bébé cri en décembre, mais les enfants de Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans, et Tia, neuf ans, ont tendu la main après avoir été témoins de sa lutte.

Prenant à Instagram, Kate a posté une note qu’ils ont laissée pour elle, lisant: « pls arrête de pleurer je t’aime ».

Dans une longue légende, Kate a ensuite expliqué son expérience actuelle d’être une nouvelle maman dans le lock-out national.

Kate a écrit: « Juste au moment où je pensais que le bébé qui hurlait étoufferait le son de mes larmes, je le fais passer par la porte [crying emoji] as si je n’étais pas assez émotif «







(Image: Instagram)



Elle a poursuivi: « Aux nouvelles mamans, aux mamans, aux belles-mamans … et à tous ceux qui ont du mal à se verrouiller, je te sens! Parfois, nous avons juste besoin de nous faufiler dans notre chambre et de pleurer un peu … même alors, à cause du verrouillage , on peut avoir plein de petites oreilles [ear emoji] écouter.

« Un mélange du nouveau bébé, du verrouillage, des enfants à la maison et du manque de sommeil m’a bel et bien eu. J’ai l’impression d’être un robot qui passe par la même routine quotidienne, nourrir bébé, vent bébé, attendez qu’il se réveille et répétez.

« Ne vous méprenez pas, j’ai la chance de vivre la vie que je fais; un mari, 4 beaux enfants, 2 chiens (1 qui proteste toujours à cause de bébé [blank face emoji]!!) … certains moments, je me sens incroyable et plein d’amour, mais je me sens trop souvent déprimé, comme si je ne pouvais pas m’échapper. Je ne sais pas si ce sont les séquelles d’une section C d’urgence ou le stress d’un autre verrouillage – c’est peut-être même un mélange des deux. »







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Kate a ensuite révélé son immense gratitude pour son expérience de la maternité, quelles que soient les angoisses auxquelles elle est confrontée.

Elle a révélé: « Je me sens tellement chanceuse d’avoir juste accueilli un beau petit garçon dans le monde, certaines personnes n’ont jamais l’expérience de ce sentiment incroyable, mais mes émotions et mon anxiété sont à un niveau record … tous mes mécanismes d’adaptation I ‘ J’ai appris au fil des ans à garder mon anxiété à distance que je ne peux pas utiliser. Un entraînement, une longue marche, du temps seul.

« Tout passe, et je sais aussi que ça va bientôt passer, je suis juste dedans en ce moment. »







(Image: xkateferdinand / Instagram)



Les expériences de maternité de Kate l’ont également amenée à croire qu’elle doit utiliser sa plateforme pour partager son histoire.

Elle a signé: « C’est tout nouveau pour moi car je ne parle normalement jamais ouvertement de ce que je ressens ici dans le présent, je m’ouvre toujours quand je me sens mieux ou cela me laisse vraiment vulnérable … mais vos messages m’ont fait me sentir tellement mieux la dernière fois et pas seul.

« Maintenant, je sens que j’ai le devoir de vous montrer le vrai moi pas si parfait … ici, je partage ce que je ressens pour tous les autres ressentant la même chose, j’espère que ce que je ressens pourra vous réconforter. vous n’êtes pas non plus seul.

« Gros bisous ».

Envoi de tout l’amour à Kate en cette période difficile!

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un courriel aux Samaritains à jo@samaritans.org

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303