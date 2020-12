Kate Ferdinand a partagé la première photo de son bébé et a révélé son nom.

L’ancienne star de TOWIE et son mari Rio Ferdinand ont appelé leur bébé Cri Ferdinand.

Elle s’est rendue sur son compte Instagram la veille de Noël pour publier une photo du petit Cri roucoulé par ses frères et sœurs et son fier papa.

La famille était tous vêtus d’un pyjama de Noël vert assorti et leur bel arbre se tenait derrière eux.

On ne voyait que le haut de la tête du petit Cri, mais il semblait porter un babygro dans le même style que ses frères et sœurs et son père.

















«Tout mon cœur», Kate a légendé le message.

«Cri Ferdinand … notre ange, nous vous aimons tous tellement.

Rio a partagé la même photo sur son propre compte Instagram.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



« Cree Ferdinand est à la maison et prêt pour Noël! » le fier papa a légendé le message.

« 1 sommeil de plus. »

