Kate Ferdinand a raconté qu’elle s’était déchirée les muscles de l’estomac pendant sa grossesse.

L’ancienne star de la télé-réalité – qui devrait accueillir son premier enfant avec son mari Rio Ferdinand – s’est ouverte sur la blessure douloureuse en participant à une séance de questions-réponses avec les fans sur Instagram mardi.

Elle a expliqué que la blessure s’est produite il y a environ six semaines et qu’elle a dû se reposer pendant trois semaines, ce qui, selon elle, était difficile dans son esprit.

En réponse à un fan lui demandant comment elle se sent dans les dernières étapes de sa grossesse, la beauté naturelle a tapé à côté d’un claquement de sa bosse en plein essor: « Je ne me sens étonnamment pas trop mal ces dernières semaines. Je suis fatigué mais se sentent beaucoup mieux. «

Kate la première fois maman a partagé: « J’ai déchiré les muscles de mon ventre il y a environ 6 semaines et je me suis reposé pendant 3 semaines. J’ai trouvé ça vraiment difficile … et mon esprit était partout! »







Elle a poursuivi: « Alors maintenant, je suis juste heureuse et reconnaissante de pouvoir être en train de marcher et de faire des bêtises dans la maison. »

Après qu’un autre adepte lui a demandé si elle avait fait de l’exercice pendant sa grossesse, elle a déclaré: «Je me suis entraînée pendant la majeure partie de ma grossesse: Pilates et gymnastique légère.

«Mais après m’être déchiré les muscles, on m’a conseillé de me reposer, alors je l’ai fait pendant 3 semaines et je prends simplement les choses tranquilles et je marche tous les jours car je ne veux rien endommager davantage.

« Il est conseillé de rester actif alors j’essaye de continuer à bouger autant que possible. »







Kate a fait sa valise d’hôpital alors qu’elle se prépare à accueillir son premier enfant et a donné aux fans un aperçu de ce qu’elle emporte avec elle pour l’arrivée du tout-petit dans un message sur les réseaux sociaux mardi.

Et aux côtés des adorables babygros et des minuscules couches, la future maman a rempli son fourre-tout de collations pour elle et l’ex-mari du footballeur Rio.

Partageant une photo des sacs gonflables sur Instagram, Kate a plaisanté: « Les collations sont la chose la plus importante pour le sac d’hôpital, non? »

Les anciens de The Only Way Is Essex ont ensuite expliqué qu’elle était restée debout toute la nuit pour trier son kit.

«J’ai passé une de ces nuits où je suis debout toute la nuit à faire des trucs au hasard. Regarder les vêtements de bébé et préparer des collations.







Avec ses sacs et lui remplis de chips – soigneusement étiquetés – Kate a également rempli un troisième sac à collation de biscuits et de bonbons.

Elle a également montré un babygro moelleux en fausse fourrure avec des oreilles de lapin, personnalisé avec le nom « Baby Ferdy ».

«Nous ferions mieux de décider d’un nom dès que tout dit Baby Ferdy! elle a écrit.

Kate est la belle-mère des enfants de Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans et Tia, neuf ans. Elle a rencontré Rio en janvier 2017 lors d’un barbecue d’amis à Dubaï, deux ans après que sa femme Rebecca soit décédée d’un cancer du sein.

