KATE Ferdinand a montré sa coupe ajustée dans un top court nu après avoir admis que son corps se sentait « anormal » après avoir donné naissance à son fils.

L’ancienne star de Towie a eu un adorable bébé cri avec l’as du football Rio Ferdinand en décembre dernier.

Instagram

Kate avait l’air impeccable dans sa tenue estivale[/caption]

Kate était magnifique dans un tailleur-pantalon coordonné alors qu’elle prenait un selfie au miroir et sous-titrait la photo: «Bel après-midi aujourd’hui.

Le combo élégant comprenait un débardeur nude qui montrait son ventre plat cinq mois seulement après avoir donné naissance à son premier fils.

Elle a associé la chemise et le pantalon à carreaux orange à des baskets blanches décontractées.

Les fans ont afflué sur sa page pour commenter.

Instagram

Kate a impressionné ses fans avec son look élégant[/caption]

L’un a écrit: «Beaut», tandis qu’un second a dit: «Amour».

Un autre a dit: « Mon Dieu, cette tenue! »

Cela vient après que Kate s’est ouverte sur le fait que son corps se sentait « anormal » après avoir donné naissance à son fils.

Kate a déclaré au Sun: «Il y a tellement de choses sur la maternité que personne ne vous dit. J’avais eu le bébé et j’étais dans ce tourbillon d’émotions.

«Mon corps n’était pas le corps que j’ai reconnu. Je me suis senti vraiment dépassé.

«Je me sentais vraiment anormal et j’ai commencé à paniquer. «Suis-je censé me sentir comme ça?

«J’étais tellement heureuse mais très émotive. Et je regardais à travers les médias sociaux et je pensais: «Est-ce normal? Parce que personne ne dit jamais cela ».

«J’ai pensé:« Si je mets une photo de moi avec mes cheveux et un maquillage parfait, ce n’est pas réel et ce n’est pas ce que je ressens ».

«Je sentais que je devais le partager. Et puis c’était fou le nombre de gens qui m’ont dit qu’ils ressentaient la même chose. Je pense que c’est pourquoi il est juste de ne pas partager les images parfaites tout le temps.

«Lorsque vous êtes en post-grossesse, vous ne pouvez pas voir hors de la bulle. Vous pensez: «Je ne vais plus jamais revenir à la normale ou ressentir la même chose».

« Mais vous sortez de l’autre côté et vous vous sentirez bien. »

Alors que le message honnête a vu ses 1,4 million d’abonnés l’inonder de gratitude pour son ouverture, Kate dit qu’elle pourrait avoir un léger regret.





Elle dit: « Je suis un peu effrayée que ces grosses culottes noires aient été vues par le monde. »

Malgré sa propre force et sa détermination, Kate admet qu’elle a ressenti de la pression pour rebondir après avoir eu Cree, qui est née d’une césarienne d’urgence.

Elle a déclaré: «Il y a beaucoup de pression pour rebondir, mais je ne pense pas que ce soit réaliste avec un nouveau-né et trois autres enfants.

«J’adorerais regarder à quoi je ressemblais avant les Cris, mais je ne me mets pas beaucoup de pression parce que les choses ne se passent pas toujours comme prévu lorsque vous avez un bébé.

«Vous pourriez avoir l’intention de manger sainement et d’aller au gymnase. Mais alors quelque chose se passe et vous n’avez toujours pas préparé le dîner, alors vous finissez par grignoter.