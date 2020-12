Kate Ferdinand brillait alors qu’elle montrait sa bosse de bébé en fleurs dans une robe noire moulante.

L’ancienne star de TOWIE, âgée de 29 ans, qui attend son premier enfant avec son mari Rio Ferdinand, avait l’air sensationnelle en modelant le numéro noir moulant lundi soir.

Partageant la magnifique photo avec ses 1,3 million d’abonnés Instagram, Kate a révélé qu’il ne restait plus beaucoup de temps avant d’accueillir son petit garçon.

S’adressant à Instagram ce soir, Kate a regardé dans son téléphone en prenant la magnifique photo dans un miroir.

Kate se tenait dans son énorme garde-robe avec beaucoup de vêtements de créateurs suspendus derrière elle dans l’espace somptueux.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



La star de télé-réalité, qui est également la belle-mère des trois enfants de Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans et Tia, n’a partagé qu’un cœur noir cryptique dans la légende.

La bombe blonde a été rapidement inondée de compliments alors que les fans enthousiastes souhaitent bonne chance à la future maman.

D’autres ont également été laissés en train de deviner combien de temps il restait à la fille d’Essex jusqu’à ce qu’elle accouche.

« Nos corps sont incroyables. Vous ne le sentez peut-être pas mais vous avez l’air magnifique! » a écrit un fan.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



« Tu es magnifique, il va te faire attendre? Peut-être la semaine prochaine? » a écrit un autre.

Un troisième a écrit: « Superbe dame magnifique baby bump. »

Kate a été très ouverte sur son parcours de grossesse et a partagé de nombreuses mises à jour franches avec ses fidèles adeptes au cours des derniers mois.

La semaine dernière, Kate a révélé qu’elle avait en fait déchiré les muscles de son ventre pendant sa grossesse, la forçant à se reposer pendant trois semaines.







(Image: Kate Ferdinand / Instagram)



Kate a également récemment donné aux fans un aperçu des préparatifs de son bébé après avoir déjà emballé son sac d’hôpital avant l’arrivée de son petit garçon.

Et aux côtés des adorables babygros et des minuscules couches, la future maman a rempli son fourre-tout de collations pour elle et l’ex-mari du footballeur Rio.

