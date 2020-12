Kate Ferdinand a posé dans ses sous-vêtements tout en tenant son fils nouveau-né Cree alors qu’elle parlait pour la première fois de sa « naissance traumatisante ».

L’ancienne star de TOWIE, qui a accueilli son premier enfant avec son mari Rio Ferdinand, a révélé qu’elle avait subi une césarienne d’urgence qui l’avait complètement débordée et « anéantie ».

Dans un long post, Kate a parlé des larmes qu’elle a pleurées de ne plus pouvoir « changer ou nourrir son fils de manière cohérente », ce qui, selon elle, l’a laissée ravagée par la culpabilité.

S’adressant à Instagram pour parler de l’expérience en détail, Kate a commencé par réfléchir à ses bénédictions.

« Quelle bulle c’est, » dit-elle. « Nous sommes tellement obsédés par notre petit ange Cri. Je semble juste le regarder pendant des heures. Voir les enfants et lui est littéralement ce dont les rêves sont faits, me sentir complètement dépassé. »







(Image: xkateferdinand / Instagram)



L’ex-star de télé-réalité a ensuite parlé de sa césarienne et a déclaré qu’elle s’était sentie « anéantie et épuisée » depuis l’arrivée de Cree.

Elle a poursuivi: « Je voulais partager ça avec vous. C’est moi … et permettez-moi d’ajouter que c’est une bien meilleure version de moi que les 10 derniers jours. Après avoir eu une section d’urgence c, et un peu traumatisant naissance, j’ai été complètement anéanti.

«Le bonheur a été écrasant, mais les larmes et les émotions aussi, j’ai l’impression de ne pas pouvoir faire ce que je suis censé faire avec Cri car je n’ai pas été en mesure de le changer ou de le nourrir de manière cohérente, ce qui Je ressens toutes sortes de culpabilité, pour Cree, Rio et que je ne peux pas faire ce que je fais normalement pour les enfants.







(Image: instagram / xkateferdinand)



« C’est un tourbillon auquel je ne m’attendais pas … mais en même temps le tourbillon le plus parfait », a expliqué Kate.

«Être debout en tenant mon bubba comme ça est un rêve en ce moment. Quand nous sommes dépouillés de tout ce que nous pouvons faire normalement, les petites choses deviennent très spéciales.

« Je me sens si chanceux d’avoir mon mari incroyable et les enfants qui m’aident pour tout.







(Image: Instagram)



« Quelle fin incroyable pour une année assez foireuse », a-t-elle signé, ajoutant: « PS pour toute personne sur le point d’accoucher, assurez-vous d’avoir un énorme stock de grosses culottes noires, le plus gros sera le mieux.