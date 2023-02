Kate Ferdinand, enceinte, fait “disparaître” son ventre rond alors qu’elle pose dans un immense dressing à la maison

KATE Ferdinand avait l’air radieuse sur de nouvelles photos alors que la star enceinte faisait “disparaître” son baby bump dans un haut moulant.

L’ancienne favorite de Towie, 31 ans, a récemment révélé qu’elle et son mari Rio, 44 ​​ans, attendaient leur deuxième enfant ensemble.

Kate Ferdinand, enceinte, a montré sa bosse de bébé en pleine croissance[/caption] Instagram

Kate, 31 ans, a révélé sa grossesse la semaine dernière[/caption]

Hier soir, elle a posé dans son immense dressing à la maison en admirant son ventre en pleine croissance.

La star a pris deux photos, l’une d’elles étant une photo de profil qui a tiré le meilleur parti de sa petite bosse.

La deuxième photo a été prise de face alors que Kate se moquait d’elle-même dans le miroir de son immense maison.

Elle a écrit: “Maintenant vous le voyez, maintenant vous ne le voyez pas (un peu).”

Kate a révélé que ses beaux-enfants aux yeux d’aigle Tate, 14 ans, Lorenz, 16 ans et Tia, 12 ans, avaient réalisé qu’elle était enceinte des semaines avant d’annoncer la nouvelle.

Ils ont rapidement remarqué des changements dans le comportement de Kate, notamment des séances de gym moins fréquentes, l’absence d’alcool et des habitudes alimentaires différentes.

Kate a dit qu’elle avait également commencé à porter des vêtements surdimensionnés pour cacher sa bosse croissante.

« Les enfants connaissent les symptômes de la dernière grossesse. Je quitte mon poisson et certains aliments », a-t-elle poursuivi.

«Chaque fois que je mange une pomme de terre en veste, parce que je suis obsédée par les pommes de terre en veste pendant la grossesse, je reçois des regards à travers la pièce. Quoi qu’il en soit, les enfants le savent et nous sommes tous très excités.

«Je pense que beaucoup d’entre vous le savaient parce que j’ai reçu beaucoup de messages disant:” Certainement enceinte, elle ne va pas autant à la gym “et vous avez raison. Mais je ne voulais pas l’annoncer trop tôt.

“C’est un peu inquiétant avec ce qui s’est passé la dernière fois avec la fausse couche.”

L’ancienne star de The Only Way Is Essex s’est rendue sur son Instagram pour confirmer la nouvelle dimanche matin.

La star a montré – qui partage déjà le jeune fils Cree, deux ans, avec Rio, 44 ​​ans, a montré sa bosse de bébé dans une jolie vidéo publiée sur Instagram.

On pouvait la voir s’éloigner de la caméra avant de se retourner et de retirer son manteau pour révéler sa bosse.

L’air chic, Kate portait une longue robe noire, qu’elle associait à des bottes à hauteur du genou et à un sac de créateur sur son épaule.

La future maman a ramené ses mèches blondes dans un chignon soigné, tout en se maquillant.

“Nous avons prié pour vous”, a écrit Kate sous-titrée, alors que ses fans se précipitaient pour la féliciter.

Cela vient après que Kate a révélé qu’elle avait subi une fausse couche déchirante l’année dernière, la laissant “dévastée”.