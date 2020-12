Kate Ferdinand, enceinte, brillait dans une nouvelle série de publicités de vêtements de sport en caressant son ventre rond.

Kate, 29 ans, se prépare à accueillir son premier enfant avec son mari Rio Ferdinand et a fait part de sa détermination à rester en forme avant son accouchement.

La maman sera étourdie dans des leggings extensibles et un soutien-gorge de sport, affichant sa beauté naturelle avec un maquillage minimal et une expression enfumée tournée vers la caméra.

Kate a récemment parlé d’une méchante blessure qui l’a obligée à se reposer pendant trois semaines.

« Je ne me sens étonnamment pas trop mal ces dernières semaines », a-t-elle écrit à un fan inquiet après avoir annoncé qu’elle avait déchiré les muscles de l’estomac.

« Je suis fatigué mais je me sens beaucoup mieux. »







(Image: xkateferdinand / Instagram)



Et Kate a partagé ses nerfs avant de l’accueillir pour la première fois – bien qu’elle soit déjà sa belle-mère dévouée aux enfants de Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans et Tia, neuf ans.

Les trois enfants ont hâte de rencontrer leur nouveau petit frère.

Rio partage les trois avec la défunte épouse Rebecca Ellison, décédée en 2015 à l’âge de 34 ans après une bataille contre le cancer du sein.







(Image: xkateferdinand / Instagram)







(Image: xkateferdinand / Instagram)



« Je suis un peu inquiète », a partagé Kate avec OK! magazine.

« C’est une maison assez occupée comme ça – nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d’équitation, de football, tout. Donc ça me rend un peu nerveux, avoir un bébé, comment il va s’intégrer. » «

Et le couple est resté discret sur les noms possibles de leur tout-petit, Kate disant qu’ils attendront de voir à quoi ressemble leur fils et lui donneront un nom en fonction de ce qui lui convient.















(Image: Kate Ferdinand / Instagram)



« Nous avons quelques potentiels », a-t-elle révélé, « mais nous attendons juste de voir à quoi il ressemble quand il sortira et s’il leur convient. »

Kate a récemment été forcée d’affronter un troll en ligne qui l’a attaquée pour avoir qualifié les enfants de sa «famille».

Bien que la plupart des commentaires soient extrêmement positifs, un troll a pensé qu’ils auraient un coup.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



Kate a qualifié le troll de « borné » et a écrit: « S’il vous plaît pensez avant de parler, est-ce que tous les enfants adoptés et adoptés sont moins de la famille?! Bien sûr que non. La famille est une question d’amour et de choix d’être là les uns pour les autres.

«Nous sommes une famille par CHOIX, c’est tellement triste que vous ne comprenez pas, espérons que vous n’aurez jamais à traverser un tel chagrin pour l’obtenir.

« Bien dit amour, » dit Rio.