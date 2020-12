Kate et Rio Ferdinand ont accueilli leur premier enfant ensemble, selon les rapports.

L’ancienne star de TOWIE, Kate, 29 ans, a donné naissance à un magnifique bébé le 18 décembre, rapporte The Sun.

La paire n’a pas encore annoncé l’heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux.

Bien que Kate ait atteint le jalon de l’accouchement pour la première fois, elle est la belle-mère des trois enfants de Rio, Lorenz, 13 ans, Tate, 11 ans, et Tia, neuf ans depuis que le couple s’est marié en 2019.







(Image: Kate Ferdinand / Instagram)



En juin, Kate a laissé tomber sa bombe de bébé avec l’aide de son mari Rio.

Les tourtereaux ont décidé d’enregistrer le moment sain où ils ont dit à Lorenz, Tate et Tia qu’ils attendaient un tout nouveau frère.

Parallèlement à la vidéo, la future maman a écrit: «La maison folle est sur le point de devenir un peu plus folle. Chaque fois que je regarde ça, ça me fait pleurer, la meilleure réaction Baby Ferdy, nous sommes tous ravis de vous rencontrer. «

Kate et Rio se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie de trois jours en Turquie l’année dernière.







(Image: INSTAGRAM)



En février, la belle-mère a expliqué comment les trois enfants de Rio parlaient du couple ayant un bébé «tout le temps».

À l’époque, Kate a admis qu’elle aurait beaucoup à apprendre sur les années de bébé, mais a admis qu’elle avait suffisamment d’expérience de première main pour essayer.

Plus tôt dans l’année, Rio, qui a perdu sa première femme Rebecca des suites d’un cancer du sein en 2015, a révélé qu’il espérait une petite fille.









Un initié a déclaré à Heat: « De toute évidence, Kate et Rio seraient ravies d’un garçon ou d’une fille – avoir une grossesse sans problème et un bébé en bonne santé sont ce qui compte le plus pour eux. »

«Mais tous les enfants adoreraient une petite sœur et ils pensent qu’une petite fille compléterait la famille après la perte de leur chère maman.

« Rio aime ses deux garçons, mais il adore Tia et aimerait une autre petite princesse », ont-ils ajouté.

Étant donné qu’il s’agissait de la première grossesse de Kate, la star de la télé a admis qu’elle serait heureuse des deux sexes.

Félicitations à la famille heureuse pour leur magnifique nouvel ajout!