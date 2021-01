Kate Ferdinand a répondu « plus jamais » lorsqu’on lui a demandé si elle voulait un autre bébé.

La maman adorée en est encore aux tout premiers stades de la maternité, après avoir accueilli son fils Cree avec l’ancien mari du footballeur Rio le 16 décembre.

Kate a été ouverte et honnête à propos de son expérience de devenir maman, admettant qu’elle a lutté contre le traumatisme d’une « naissance horrible » qui s’est terminée par une césarienne.

Et dans une nouvelle interview, Kate a déclaré que l’idée d’avoir un deuxième enfant pour rejoindre Cree et ses beaux-enfants Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans, et Tia, neuf ans, la rendait «anxieuse».







Elle a déclaré à MailOnline: « Si vous me demandez tout de suite, je dirais plus jamais jamais. Notre maison est très mouvementée comme ça. » Nous avons quatre enfants et deux chiens, c’est une maison de fous. L’idée d’en avoir un autre me rend un peu anxieux . «

Mais elle a admis qu’elle pourrait changer d’avis dans les années à venir.

L’ancienne star de Towie a déclaré: « Je n’ai que 29 ans mais je me sens 39 pour le moment! Mais on ne sait jamais, je pourrais me sentir différent dans quelques années. »







De montrer des photos de son corps meurtri et battu à admettre qu’elle ne pouvait pas s’arrêter de pleurer, Kate a partagé ses émotions brutes avec ses fans sur Instagram.

S’adressant au Mirror cette semaine, elle a dit qu’elle pensait qu’il était important qu’elle donne une représentation honnête de la maternité.

Elle a déclaré: « Je me bats depuis un petit moment et je veux partager ça, j’ai l’impression que quand je suis allé sur Instagram et que je faisais défiler, tout ce que je voyais, ce sont des gens qui ont l’air super quand ils ont eu leurs bébés, et ils ont fait leur coiffure et leur maquillage.

«Et je me disais simplement: ‘Oh mon dieu, ce n’est pas moi. Je suis allongé dans ce lit, j’ai l’air horrible, je ne peux pas prendre mon bébé et je n’ai vu personne poster à ce sujet, alors j’ai juste pensé que c’était vraiment important de partager.

«J’étais un peu nerveux à l’idée de le mettre sur les réseaux sociaux, mais en fait, la réponse a été incroyable et il y a tellement de gens qui vivent des choses similaires.







« Il y a une sorte de communauté de mamans sur Instagram et ça a été un endroit vraiment positif pour moi récemment, quand parfois je peux trouver les médias sociaux assez négatifs. »

Kate a déclaré que les photos de célébrités post-bébé semblant incroyables ne sont tout simplement pas réalistes.