Kate Ferdinand dénonce la réponse de Donald Trump aux émeutes du Capitole américain par rapport au BLM

Kate Ferdinand a dévoilé une image frappante qui comparait la réponse de Donald Trump aux récentes émeutes du Capitole américain par opposition aux manifestations de Black Lives Matter de 2020.

La nouvelle maman de 29 ans – qui a récemment accueilli son bébé, Cree, avec Rio Ferdinand – s’est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer ses réflexions sur la récente crise américaine.

Le 6 janvier, le Capitole américain a été pris d’assaut par des centaines de partisans pro-Trump alors que le nombre de policiers déployés pour arrêter les émeutes semblait faire défaut.

Kate a rejoint de nombreux médias sociaux qui ont souligné un contraste frappant entre les scènes dramatiques d’hier – incitées par le président Donald Trump – et la quantité de policiers anti-émeute utilisée contre les marches Black Lives Matter.







(Image: Instagram)



Dans l’histoire Instagram de l’ancienne star de TOWIE, Kate a dévoilé une image en noir et blanc de ce qui semblait être deux signes identiques.

La déclaration du haut se lit comme suit: « Lorsque le pillage commence, la fusillade commence – Donald J. Trump. 29 mai 2020. Répondre aux protestations du BLM. »

Le message a été comparé au message que Donald Trump a partagé hier alors que les émeutiers ont saccagé le Capitole américain.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



«Rentrez chez vous / Nous vous aimons. Vous êtes très spécial. […] Je sais ce que tu ressens. Donald J. Trump. 6 janvier 2021. Répondant à la tentative de coup d’État des nationalistes blancs, pénétrant par effraction dans le Capitole américain et obligeant les sénateurs et les membres du Congrès américains à s’abriter sous leur bureau », lit-on dans le second.

Kate a rejoint une liste croissante de célébrités qui ont réagi avec dégoût et souligné le contraste frappant entre la réaction officielle aux événements d’hier et les manifestations pacifiques du BLM qui ont eu lieu en 2020.

« L’ironie est assez drôle ……… les gens n’étaient-ils pas simplement des animaux sauvages en été pour exiger justice et maintenant? …







(Image: MICHAEL REYNOLDS / EPA-EFE / REX / Shutterstock)









Ice T a ajouté: « Imaginez une seconde si BLM a essayé ce BS … Juste dire. »

