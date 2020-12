Achetez-vous pour un nouveau-né ce Noël ou peut-être quelqu’un attend bientôt? Peut-être des nièces ou des neveux qui ont tout? Choisir un cadeau peut être écrasant, avec la pléthore de choix dans la rue principale – alors pourquoi ne pas choisir quelque chose qu’ils chériront pour toujours? My 1st Years est parfait pour cela, et ils viennent de faire équipe avec la star de la télévision, Kate Ferdinand.

Oui, la première marque de cadeaux personnalisés pour enfants au Royaume-Uni, My 1st Years, est ravie d’annoncer son partenariat avec sa mère, Kate Ferdinand. Kate a partagé ses cadeaux personnalisés préférés – juste à temps pour sa propre nouvelle arrivée.













Mieux encore, comment aimeriez-vous obtenir votre prochaine commande à moindre coût? Les nouveaux membres de TopCashback peuvent recevoir 10 £ en retour sur tout achat supérieur à 10 £ – livraison comprise. Donc, si vous avez envie d’acheter à quelqu’un le pyjama de Noël personnalisé de pingouin gris, au prix de 24 £ de la collection de Kate, cela ne vous coûtera que 14 £ – quelle bonne affaire.

Malheureusement, l’offre de remise de 10 £ lors de My 1st Years n’est disponible que pour les nouveaux membres ou ceux qui n’ont pas effectué d’achats ou de remise via TopCashback.

Kate Ferdinand a travaillé en étroite collaboration avec My 1st Years pour créer Kate Ferdinand Loves, une sélection de plus de 20 de ses produits préférés des marques A / W et des gammes de Noël, y compris le sac de Noël personnalisé en velours gris gaufré (22,40 £) et le tapis de jeu personnalisé Elephant (60 £).







Nous avons sélectionné d’autres achats magnifiques de la collection de Kate que tout nouveau parent aimerait recevoir en cadeau ce Noël.

Top Kate Ferdinand x My 1st Years choisit:

Ensemble pyjama personnalisé ‘Mon 1er Noël’ – 32 €







Pyjama tricoté doublé en fausse fourrure gris lapin personnalisé – 45 €







Bottines en daim grises personnalisées – 30 £







Assiette de réveillon de Noël personnalisée « Cher Père Noël » – 18 £







Peluche lapin blanc personnalisé – 29 €







Mobile bébé ours et éléphant personnalisé – 35 £







Couette Personnalisée en Velours Éléphant Gris – 22 €







Peluche Personnalisée Monstre Vert Worry – 28 €







Achetez le reste des choix de Kate, ici.

Alors qu’est-ce que tu attends? Ces magnifiques cadeaux ne dureront pas longtemps en stock, alors mettez la main dessus tant que vous le pouvez.