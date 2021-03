Kate Ferdinand a tristement révélé qu’elle «n’aime pas» son corps post-bébé.

L’ancienne star de TOWIE a déclaré qu’elle aimait son corps pour avoir produit son bébé, mais elle a dit qu’elle manquait de «se sentir en forme et forte» dans un post franc.

Kate a récemment accueilli son fils nouveau-né Cree dans le monde; déjà l’ancienne star de télé-réalité a été la belle-mère des trois enfants de son mari Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans, et Tia, neuf ans.

Parlant de son corps post-bébé, Kate a admis que les nerfs étaient déjà en train de «s’activer» lorsqu’elle a partagé un selfie au miroir courageux jeudi.

Sa légion de fans a apporté son soutien indéfectible à la star sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit: « Ahhh … les nerfs reviennent, mais voilà. Parlons du corps après la grossesse.

«J’ai vraiment hésité à télécharger des photos avec mon corps parce que la dernière fois que je l’ai fait, pour une raison quelconque, j’ai ressenti tous les types de nerfs et j’ai fini par les supprimer … les hormones, ou la pression d’Instagram pour avoir l’air d’un certain Qui sait, mais de toute façon, j’ai enfin trouvé le courage. Me voici. »







(Image: Kate Ferdinand / Instagram)



Elle a poursuivi: «Je commence enfin à me sentir lentement à nouveau comme« moi », mais cela n’a pas été simple.

« Je voyais beaucoup de femmes, et je vous salue, en disant qu’elles aiment et embrassent leur corps post-grossesse; j’aurais aimé me sentir comme ça mais en toute honnêteté … j’aime que mon corps ait produit notre bébé MAIS très franchement, je n’en ai pas ‘J’adore mon corps post-bébé. Je me sens en forme et fort! «

La nouvelle maman Kate a souligné qu’il n’est « pas réaliste » pour les mamans de se remettre en forme avec un nouveau-né.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



Dans une révélation honnête, le gourou du fitness a admis qu’il était «difficile» de faire de l’exercice et de ne pas tendre la main vers le «placard sucré».

Elle a ajouté: « En tant que femmes, notre corps subit tellement et j’ai l’impression qu’il y a tellement de pression pour ‘rebondir’ quand ce n’est tout simplement pas réaliste, en particulier avec un nouveau-né. Je veux dire à quel point il est difficile de trouver l’énergie pour faire de l’exercice ?

« Certains jours, je suis comme une machine qui s’entraîne, marche, mange sainement et me sens au sommet du monde et d’autres jours (comme hier) je n’ai pas trouvé le temps de faire de l’exercice et je suis surpris en train de rentrer la tête dans l’armoire à bonbons à la recherche de sucre dans l’espoir qu’il me gardera éveillé.

«J’ai passé du temps sur l’application @peanut ces dernières semaines à lire les conversations d’autres femmes sur la façon dont elles ont fait face aux changements corporels, et j’apprends que c’est normal si vous n’aimez pas votre corps post-bébé.







(Image: Kate Ferdinand / Instagram)



« C’est incroyable si vous aimez votre corps post-bébé, mais c’est aussi normal et normal si vous ne l’aimez pas. Cela ne veut pas dire que vous n’avez pas aimé le processus de mise au monde de votre enfant et c’est normal de vouloir se sentir à nouveau Cela ne veut pas dire que nous aimons moins nos enfants … (Bien qu’en toute honnêteté, je ne suis pas sûr que je ne me sentirai jamais fatigué.

« Une chose que j’aime dans l’application @peanut, c’est de pouvoir avoir des conversations honnêtes avec d’autres mamans sur toutes sortes de sujets. Cela m’a aidé à normaliser mes sentiments, en particulier les mauvais jours où j’ai des difficultés. C’est la communauté en ligne la plus incroyable qui m’a vraiment aidé à traverser le champ de mines de la maternité! J’encourage toutes les mamans, les futures mamans ou les femmes qui essaient de faire venir des bébés. »

Son message a suscité une vague de soutien et de conversation de la part de ses 1,4 million de fans sur Instagram.

Parmi la mer de commentaires, ils ont écrit: « Tu es belle, crois que xx. »

« Tu as l’air incroyable, bien fait maman, tu l’as brisé xx. »

« Tu es incroyable x. »