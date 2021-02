Kate Ferdinand admet qu’elle est nerveuse alors qu’elle retourne au travail après l’arrivée du bébé Cri

Kate Ferdinand a accueilli son bébé Cree avec son mari Rio Ferdinand en décembre.

Et jeudi, l’ancienne star de TOWIE, 29 ans, a déclaré qu’elle retournait au travail pour la première fois depuis qu’elle était devenue maman.

La beauté blonde a déclaré à ses fans sur les réseaux sociaux qu’elle était en route pour sa première séance photo depuis son accouchement avec un cliché publié sur son histoire Instagram.

Kate parle toujours honnêtement et ouvertement à ses fans de la maternité et d’être la belle-mère des trois enfants de Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans, et Tia, neuf ans, qu’il a partagé avec sa défunte épouse Rebecca, et sa dernière offre n’était pas différent.

Partageant franchement ses sentiments de se remettre devant la caméra après l’accouchement, la native d’Essex a expliqué qu’elle se sentait « excitée et nerveuse ».







À côté d’un claquement d’une couverture grise duveteuse drapée sur ses genoux, Kate a écrit: «Première prise de vue aujourd’hui depuis le bubba… excité et nerveux tout en un.

«Quiconque me connaît sait à quel point j’aime une couverture douillette (et mes pantoufles), ils viennent partout avec moi.

« Cette couverture est très spéciale car les enfants l’ont eue pour moi ‘Kates car cosy’. »

En regardant de plus près le jet doux, un message brodé spécial de Lorenz, Tate, Tia et Cree a pu être vu cousu sur l’article.







Plus tôt cette semaine, Kate s’est ouverte sur les affirmations blessantes selon lesquelles elle pourrait aimer son bébé Cree plus que ses trois beaux-enfants.

Elle a qualifié la suggestion d’« offensive » lors d’une session de questions-réponses avec ses fans.

S’adressant aux médias sociaux mercredi soir, la star de télé-réalité a expliqué à ses 1,4 million d’abonnés qu’elle avait en fait été « beaucoup » interrogée sur ce sujet dans le passé.

Dans sa réponse réconfortante, la star a soutenu qu’elle aimait les quatre enfants de la même manière et que cela ne changerait jamais.

La réponse de Kate est venue après qu’un disciple a demandé: « Aimez-vous votre propre enfant beaucoup plus que les beaux-enfants? J’ai peur que cela m’arrive. »







Parallèlement à une photo montrant ses beaux-enfants câlins leur petit frère Cree, Kate a expliqué ce qu’elle ressentait.

Elle a écrit: « Les gens me demandent souvent cela, et je ne peux parler que pour moi-même car tout le monde est différent …

« J’aime les quatre enfants de la même manière et je ne verrai jamais aucune différence entre mes enfants biologiques et non biologiques. »

Kate a ajouté: «Lorenz, Tate et Tia m’ont appris ce que c’est que d’aimer un enfant bien avant d’avoir le cri.

La fière maman a également expliqué que la famille avait « travaillé dur » pour arriver là où elle était aujourd’hui.







Elle a poursuivi: «Nous avons travaillé si dur en tant que famille pour en arriver là où nous en sommes maintenant, et je suis très offensée si quelqu’un suggère même que j’aimerais le cri plus qu’eux.

« Nous avons vécu BEAUCOUP en tant que famille, et je crois que cela a cimenté mon amour pour eux si profondément que le fait que nous ne soyons pas du sang n’est pas important. »





Le couple a été très ouvert sur le parcours de sa famille au cours des dernières années et a même figuré dans un documentaire de la BBC l’année dernière intitulé Rio and Kate: Becoming A Stepfamily.

Les trois aînés de Rio ont beaucoup soutenu leur belle-mère et la famille a participé à de nombreux moments mignons sur les réseaux sociaux – y compris la fois où Kate a révélé qu’elle était enceinte.

