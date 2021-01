Kate Ferdinand a avoué qu’elle était épuisée d’être une nouvelle maman.

L’ancienne bombe TOWIE, 29 ans, a récemment accueilli son fils nouveau-né Cree dans le monde.

Déjà, l’ancienne star de télé-réalité était la belle-mère des trois enfants de son mari Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans et Tia, neuf ans.

Mais Kate a été honnête à propos de ses difficultés alors qu’elle entre dans la maternité pour la première fois.

Elle a écrit: « J’ai l’impression d’être déjà fatiguée demain. »







(Image: instagram / xkateferdinand)



Kate a remporté de nombreux éloges de la part de ses 1,4 million d’abonnés lorsqu’elle a partagé une photo de son corps meurtri après la naissance.

Plus tard, elle a admis qu’elle avait été «nerveuse à l’idée de partager ma réalité» avant de devenir honnête à propos de la maternité.

La maman a dévoilé des détails intimes sur sa «naissance traumatique» et sa section C d’urgence.







(Image: Kate Ferdinand / Instagram)



Il y a eu tellement de «larmes» et d ‘«émotions» qu’elle s’adapte à son nouveau style de vie.

Malgré ses difficultés, Kate a rassuré les fans que son bonheur était « écrasant ».

La blonde a remercié son incroyable mari Rio et ses merveilleux enfants pour leur aide.

Dans son intégralité, elle a partagé: « Je voulais partager ceci avec vous. C’est moi … et permettez-moi d’ajouter que c’est une bien meilleure version de moi que les 10 derniers jours. Après avoir eu une section d’urgence c, et un peu de une naissance traumatisante, j’ai été complètement anéantie.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



«Le bonheur a été accablant, mais les larmes et les émotions aussi, j’ai l’impression de ne pas pouvoir faire ce que je suis censé faire avec Cri car je n’ai pas pu le changer ou le nourrir de manière cohérente Je ressens toutes sortes de culpabilité, pour Cri, Rio et que je ne peux pas faire ce que je fais normalement pour les enfants.

«C’est un tourbillon auquel je ne m’attendais tout simplement pas … mais en même temps le tourbillon le plus parfait. Être debout en tenant mon bubba comme ça est un rêve en ce moment.

«Quand nous sommes dépouillés de toutes les choses que nous pouvons faire normalement, les petites choses deviennent très spéciales. Se sentir si chanceux d’avoir mon mari incroyable et les enfants qui m’aident pour tout.

« Quelle fin incroyable pour une année assez foireuse. PS pour quiconque est sur le point d’accoucher, assurez-vous d’avoir un énorme stock de grosses culottes noires, le plus gros sera le mieux. »

Kate et Rio se sont mariés lors d’une cérémonie magique qui s’est déroulée sur trois jours en Turquie.

Cela fait deux merveilleuses années depuis qu’ils se sont mariés en 2019 et leur famille est devenue plus proche que jamais.