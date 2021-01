Kate Ferdinand a donné un compte rendu honnête de la vie d’une nouvelle maman pour la première fois, avouant qu’elle pleurait souvent depuis sa naissance traumatisante avec son bébé Cree.

L’épouse de 29 ans de l’ancien joueur anglais Rio Ferdinand a admis qu’elle se sentait « dépassée » et qu’elle était très émotive « depuis que le duo a accueilli le petit Cri juste avant Noël.

Prenant à son histoire Instagram dimanche, Kate a déclaré qu’elle était prête pour une session de questions-réponses avec des abonnés pendant qu’elle rencontrait le monde.

« Comment allez-vous? » a demandé un fan concerné.







«Je me sens lentement mieux chaque jour, c’est une récupération progressive et je le prends très facilement, mais c’est bien de voir de petites améliorations quotidiennement», a écrit Kate.

« J’ai toujours été très émotif, tout ce que je ressens, tout le monde le sait toujours, j’aime porter mon cœur sur ma manche. »

Elle a ensuite admis: «Depuis que j’ai accouché, mes émotions sont toujours partout, je pleure souvent … Je me sens si heureuse de notre belle nouvelle addition mais j’ai souvent des moments de dépassement.

« Je ne sais pas [whether] J’arrive ou j’y vais presque tous les jours », a-t-elle ajouté à côté d’un emoji qui pleure et qui rit.







Elle a plaisanté sur son chihuahua que Ron n’a pas tout à fait pris le cri comme ses beaux-enfants l’ont fait – et il est difficile avec elle.

« Il n’est vraiment pas content », a-t-elle dit à un autre fan qui lui a demandé comment il faisait face à son nouvel ajout.

«C’est la première fois qu’il s’assoit avec moi 2 semaines après être rentré de l’hôpital … il m’a ignoré et le fait encore la plupart du temps que j’ai le cri! Il tourne littéralement la tête et s’éloigne de moi.







Elle a poursuivi: « Il a également désherbé deux fois dans la maison, ce qui ne lui ressemble pas du tout … apparemment, c’est pour protester contre le changement … J’essaie de lui prêter attention mais il n’est vraiment pas content de moi, loool.

« Nouveau bébé, verrouillage … et un chien stroppy. »

Son aveu courageux sonnera vrai avec de nombreuses nouvelles mamans et suit l’honnêteté précédente dont elle a fait preuve en parlant de l’accouchement.

Kate, qui a trouvé la gloire avec TOWIE avant de quitter pour s’occuper des enfants de Rio de son précédent mariage, a partagé son corps meurtri quelques jours après sa césarienne d’urgence.

Elle a dit qu’elle sanglotait de culpabilité de ne pas pouvoir nourrir ou changer le petit cri.







Le jeune homme de 29 ans a expliqué dans un post Instagram: « Après avoir eu une section d’urgence C, et un peu d’une naissance traumatisante, j’ai été complètement anéanti. Le bonheur a été écrasant, mais les larmes et les émotions aussi.

«J’ai senti que je ne pouvais pas faire ce que je suis censé faire avec Cree car je n’ai pas été capable de le changer ou de le nourrir de manière cohérente, ce qui m’a fait ressentir tous les types de culpabilité, pour Cree, Rio et cela Je ne peux pas faire ce que je fais normalement pour les enfants. C’est un tourbillon auquel je ne m’attendais tout simplement pas … mais en même temps le tourbillon le plus parfait. «

Mais elle a remercié son mari Rio et ses beaux-enfants Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans et Tia, 9 ans, pour «m’aider avec tout», ajoutant: «Être debout en tenant mon bubba comme ça est un rêve en ce moment. nous sommes dépouillés de tout ce que nous pouvons faire normalement, les petites choses deviennent très spéciales. «