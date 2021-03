La nouvelle maman Kate Ferdinand a ouvertement parlé des difficultés d’être une maman pour la première fois.

Kate et son mari, un expert du foot, Rio, ont accueilli leur fils Cree juste avant Noël, son premier enfant et son quatrième.

Kate a été félicitée tout au long de sa grossesse pour son honnêteté à propos des hauts et des bas de porter un enfant, et maintenant, elle a dit qu’elle avait lutté pendant des semaines après.

«Je pense que j’ai pleuré chaque jour pendant environ cinq semaines», a-t-elle déclaré.

«Vous vous attendez à faire tout ce que vous pouvez pour votre bébé, et quand vous ne pouvez pas, c’est quelque chose avec lequel j’ai vraiment lutté. J’étais dans mon propre petit monde, je me sentais vraiment confus et j’avais beaucoup d’anxiété, et je n’ai pas Je pense que personne n’a compris. «







Kate – qui est également la belle-mère des enfants de Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans et Tia, neuf ans – a également révélé qu’elle souhaitait retrouver son corps d’avant bébé.

Fanatique de fitness, Kate a suivi ses entraînements pendant sa grossesse et avait déjà partagé des trucs et astuces sur la façon de rester en forme.

Kate et Rio se sont mariés en 2019, Kate formant un lien étroit avec ses trois enfants.

Rio partage les trois avec la défunte épouse Rebecca, qui a perdu sa bataille contre le cancer en 2015.







Et le jour de la fête des mères, Kate a gentiment parlé de Rebecca et de la mère de Rio, Janice, décédée en 2017.

Elle a déclaré au fabuleux magazine The Sun: «Je vais avoir du mal à me célébrer car je ne veux pas paraître insensible ou égoïste quand Rio et les enfants ont perdu leur mère.

« Alors nous allons faire une journée de pyjama en famille et porter un toast à Rebecca et Janice. Et à moi aussi. »















Et dans un message émouvant, Kate a dit qu’on lui avait beaucoup demandé sur ses beaux-enfants – et a confirmé qu’elle les aimait autant que le bébé Cri.

« Aimez-vous votre propre enfant beaucoup plus que les beaux-enfants? » un disciple a demandé: « J’ai peur que cela m’arrive. »

«J’aime les quatre enfants de la même manière et je ne verrai jamais aucune différence entre mes enfants biologiques et non biologiques», a-t-elle répondu.

«Lorenz, Tate et Tia m’ont appris ce que c’est que d’aimer un enfant bien avant d’avoir le cri.

