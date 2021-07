Kate Ferdinand a l’air incroyable dans un haut décolleté alors qu’elle montre ses courbes en soirée

KATE Ferdinand avait l’air incroyable dans un haut décolleté et une chemise assortie alors qu’elle se dirigeait vers le dîner ce soir.

La femme de Rio Ferdinand a montré ses courbes impressionnantes en photos sur Instagram.

Instagram

Kate Ferdinand abasourdie dans un haut court plongeant aujourd’hui[/caption]

Kate, 30 ans, a associé le look à une manucure pastel, un pantalon blanc et un sac orange.

L’ancienne star de Towie a été rejointe par des amis de The Ivy Asia à Londres, prenant une pause pour s’occuper du bébé Cree et des beaux-enfants Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans, et Tia, neuf ans, que Rio partageait avec sa défunte épouse Rebecca.

Kate a commencé à sortir avec Rio en 2017, deux ans après le décès tragique de l’épouse de l’ancien footballeur, Rebecca, perdant une bataille contre le cancer du sein.

La star de télé-réalité a ensuite annoncé qu’elle avait décidé de quitter TOWIE pour garder les projecteurs loin des enfants de Rio.

Instagram

Kate stupéfaite dans l’ensemble[/caption]

Instagram

Kate est mariée à la légende du football Rio Ferdinand[/caption]

Rio a posé la question en 2018 lors de vacances en famille et le couple s’est marié en Turquie un an plus tard.

Les deux ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant avec une douce vidéo familiale publiée sur les réseaux sociaux en juin 2020.

Cette semaine, Kate a organisé une soirée de visionnage de football pour le beau-fils Tate et ses amis pour regarder l’Angleterre battre l’Ukraine en Euros.

Kate a profité de ses histoires Instagram pour montrer l’incroyable installation, qui a vu une douzaine de jeunes garçons confortablement installés sur un grand canapé d’extérieur.

Sirotant des boissons servies dans des gobelets en plastique rouge, certains des adolescents se sont allongés sur de grands sacs de haricots rouges sous un immense auvent de belvédère.

Le groupe – qui comprenait le fils de Rio, le mari de Kate, Tate – gardait les yeux fixés sur l’immense écran plat, qui avait été installé avec de grands haut-parleurs.

À côté de l’écran, le mot « Angleterre » avait été épelé en lettres décoratives lumineuses devant leur propre but de football.

INSTAGRAM

Kate a montré l’incroyable fête de football dans son jardin arrière[/caption]





Tous vêtus de leurs chemises anglaises, les garçons semblaient apprécier les bonbons et le pop-corn que Kate leur avait laissés de côté.

Pendant ce temps, papa Rio, 42 ans, s’est rendu à Manchester pour présenter une couverture en direct à la mi-temps et après le match – souriant des studios.