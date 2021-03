«J’ai choisi de ne pas allaiter le cri, pour de nombreuses raisons et je craignais de l’admettre au début car il y a tellement de pression pour allaiter, mais heureusement maintenant je sais qu’un bébé nourri est un bébé heureux et que le cri est le petit le plus heureux. âme et nous en sommes très reconnaissants. «

L’ancienne star de The Only Way Is Essex, âgée de 29 ans, a accueilli son fils Cree, sa première avec son mari Rio Ferdinand, en décembre dernier et a déclaré qu’elle avait du mal à admettre en public ses choix par crainte des réactions négatives auxquelles elle pourrait faire face.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy