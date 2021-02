Kate et Rio Ferdinand ont l’air plus aimés que jamais dans un selfie rare après la naissance de Cree

Kate Ferdinand et son mari Rio ont l’air plus aimés que jamais depuis l’accueil de leur fils Cree.

L’ancienne star de TOWIE est la belle-mère des trois enfants de l’ex-footballeur Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans et Tia, neuf ans, mais elle a donné naissance à son premier enfant avec Rio en décembre.

Depuis, le couple vit dans une bulle nouveau-née et profite de chaque moment précieux en famille avec un bébé cri.

Mais jeudi, Kate a rompu son silence un instant pour partager une magnifique photo avec son mari sur Instagram.

Ils avaient tous les deux l’air extrêmement satisfaits du selfie, lançant leurs sourires lumineux à leurs abonnés.







(Image: Instagram)



Se sentant manifestement très aimé, Rio a commenté le cliché de sa femme à la vue de tous.

Il a écrit: «Maman délicieuse», avec des émojis yeux de cœur.

Et bien sûr, les fans ont inondé la photo de leurs compliments.

L’un d’eux a écrit: « Des objectifs de couple absolus. Je suis tellement heureux pour vous deux. »

« Magnifique couple, » plaisanta un autre.

Un troisième a partagé: « Cela m’a fait sourire. Kate, tu fais un travail incroyable en étant la belle-mère et la maman de ton petit. Rio, je sais que tu as subi une perte irremplaçable mais tu as aussi gagné un autre véritable amour et béni avec un autre petit. Vous êtes un gars chanceux! Restez bien, restez en sécurité. «







(Image: PA)



La mère d’un enfant adorée a été très honnête à propos de la maternité depuis qu’elle a accueilli des Cris dans leur vie.

Kate a subi une grossesse « horrible » qui s’est terminée par une césarienne d’urgence.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aurait bientôt un autre enfant, Kate a déclaré à MailOnline « plus jamais » après l’accouchement traumatisant.

Elle a dit: « Si vous me demandez tout de suite, je dirais plus jamais jamais. Notre maison est très mouvementée comme ça. Nous avons quatre enfants et deux chiens, c’est une maison de fous. La pensée d’en avoir un autre me rend un peu anxieuse. »

Mais elle a admis qu’elle pourrait changer d’avis dans les années à venir.

« Je n’ai que 29 ans mais je me sens 39 pour le moment! Mais on ne sait jamais, je pourrais me sentir différente dans quelques années », a ajouté Kate.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



Elle a également téléchargé un cliché montrant ses jambes meurtries à peine 11 jours après l’accouchement.

« Je pensais juste que si je venais sur Instagram et que je mettais en ligne une photo de moi qui était superbe, ce n’était tout simplement pas réaliste », a-t-elle déclaré au Mirror sur son processus de réflexion.

«Je me bats depuis un petit moment et je veux partager ça, j’ai l’impression que quand je suis allé sur Instagram et que je faisais défiler, tout ce que je voyais, ce sont des gens qui ont l’air géniaux quand ils ont eu leurs bébés, et ils ont se sont fait coiffer et se maquiller.

«Et je me disais simplement: ‘Oh mon dieu, ce n’est pas moi. Je suis allongé dans ce lit, j’ai l’air horrible, je ne peux pas prendre mon bébé et je n’ai vu personne poster à ce sujet, alors j’ai juste pensé que c’était vraiment important de partager.







(Image: INSTAGRAM)



«J’étais un peu nerveux à l’idée de le mettre sur les réseaux sociaux, mais en fait, la réponse a été incroyable et il y a tellement de gens qui vivent des choses similaires.

« Il y a une sorte de communauté de mamans sur Instagram et ça a été un endroit vraiment positif pour moi récemment, quand parfois je peux trouver les médias sociaux assez négatifs. »

Kate a déclaré que les photos de célébrités post-bébé semblant incroyables ne sont tout simplement pas réalistes.

Elle a ajouté: « C’est très irréaliste, je pense, j’ai toujours mes leggings de maternité pour être honnête avec vous, car ils sont confortables, et je ne prévois pas d’en sortir de si tôt.

«Surtout après avoir eu une césarienne, c’est une opération majeure et vous ne voulez pas de vêtements trop serrés. Je vais juste avec.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



«Je pense que vous avez un bébé et que vous vous attendez à pouvoir tout faire et prendre soin de ce bébé pleinement, et si vous subissez une intervention chirurgicale inattendue, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas faire et c’est assez difficile de comprendre.

«J’ai eu du mal avec ça. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir faire certaines choses, mais je fais tout ça maintenant.

«Tout le monde a dit: ‘Ne t’inquiète pas, tu vas tout faire en un rien de temps’, et ils ont raison, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, mais quand tu y es, tu veux t’occuper de ton nouveau bébé et ta famille et faire tout ce que tu ferais normalement et c’est assez difficile si tu ne peux pas. «

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 3303.