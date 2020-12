Kate et Rio Ferdinand sont aux anges après avoir accueilli leur premier enfant ensemble.

L’ancienne star de TOWIE, 29 ans, et son mari Rio ont nommé leur petit garçon Cree Ferdinand, et il y a une signification très particulière derrière ce nom inhabituel.

Selon la Bible du nouveau-né babynames.com , le nom unisexe a des racines historiques.

Le site Web informatif indique que le nom cri signifie «nom de tribu».

Et c’est d’origine amérindienne.

«Le cri est un nom utilisé par les parents qui envisagent des noms de bébé unisexes ou non sexués – des noms de bébé qui peuvent être utilisés pour n’importe quel sexe», poursuit-il.







«Du mot Kristineaux, que les commerçants de fourrures français utilisaient pour les peuples des Premières Nations près de la Baie James. Kristineaux est devenu abrégé en Kri ou CREE en anglais. «

La nouvelle maman fière Kate s’est rendue sur Instagram la veille de Noël pour partager la première photo de son petit garçon.

Le doux claquement a vu le petit Cri se faire roucouler par ses frères et sœurs et son fier papa.

La famille heureuse était toute habillée d’un pyjama de Noël vert assorti tandis que leur arbre éblouissant se tenait derrière eux.







On ne voyait que le haut de la tête du petit Cri, mais il semblait porter un babygro dans le même style que ses frères et sœurs.

Parallèlement au cliché, Kate a révélé le nom de son bébé pour la première fois en écrivant: «Tout mon cœur.

«Cri Ferdinand … notre ange, nous vous aimons tous tellement.





Bien qu’il s’agisse de son premier enfant, Kate est la belle-mère des trois enfants de Rio, Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans, et Tia, neuf ans depuis que le couple s’est marié en 2019.

En juin, les tourtereaux ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.







Avant d’accoucher, Kate a révélé qu’elle était restée alitée après avoir douloureusement déchiré les muscles de son ventre.

Au cours d’une séance de questions et réponses sur Instagram, elle a expliqué que la blessure s’était produite il y a environ six semaines et qu’elle avait dû se reposer pendant trois semaines, ce qui, selon elle, était difficile pour elle.

Heureusement, elle est capable de profiter d’un repos et d’une récupération bien mérités pendant la période de Noël.