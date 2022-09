Kate et Meghan unies dans le chagrin alors qu’elles suivent le cercueil de la reine dans l’abbaye de Westminster

MEGHAN Markle et Kate Middleton semblaient unies dans le chagrin alors qu’elles suivaient le cercueil de la reine à travers l’abbaye de Westminster.

La duchesse de Sussex et la princesse de Galles ont marché derrière leur mari après s’être rendues à l’église séparément.

Meghan Markle et Kate Middleton ont traversé l’église ensemble

La duchesse de Sussex et la princesse de Galles se tenaient derrière le prince George Crédit : Reuters

Le prince Harry et Meghan Markle ont parcouru le centre commercial ensemble Crédit : Reuters

Le prince William a voyagé séparément avec sa famille Crédit : AFP

Meghan est arrivée à l’abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine Crédit : Getty

La princesse de Galles avait l’air sombre dans un voile noir Crédit : AFP

Pendant ce temps, le prince Harry et William marchent derrière le cercueil

Les personnes en deuil se sont rassemblées à l’intérieur de l’abbaye de Westminster pour les funérailles nationales de la reine

Le duc et la duchesse de Sussex ont été conduits dans un Range Rover depuis Wellington Arch, en bas de Constitution Hill et sur The Mall en direction du palais St James.

Quatre véhicules avec des drapeaux ont été vus devant la voiture de Harry.

Pendant ce temps, le prince William et Kate ont été vus voyager dans un Range Rover séparé avec une escorte policière vers le palais de St. James peu après 10h15.

Il avait une expression réfléchie sur son visage alors qu’il voyageait dans le véhicule.

Cela vient comme…

Sa fille, la princesse Charlotte, était assise à côté de lui dans la voiture.

La famille royale est ensuite arrivée au Westminster Hall pour la procession de la reine.

Le roi Charles, le prince William et le prince Harry ont tous marché derrière le cercueil en direction de l’abbaye de Westminster.

Des centaines de milliers de personnes en deuil ont bordé les rues avant le service émotionnel d’aujourd’hui – le point culminant de ce qui a été décrit comme la plus grande opération de sécurité que le Royaume-Uni ait jamais vue.

Pendant ce temps, Meghan et la princesse de Galles se sont rendues à l’église où se déroule la cérémonie.

Cela survient après que William et Harry se sont envolés séparément au chevet de la reine à Balmoral le jour de sa mort dans ce que certains ont décrit comme la dernière indication de mauvais sang entre eux.

Mais ils ont surpris les fans royaux en réunissant les “quatre fabuleux” lors d’une promenade impromptue à l’extérieur du château de Windsor.

Le couple, avec les épouses Kate et Meghan, a vu des fleurs et des notes laissées en hommage au défunt monarque “pour montrer l’unité à un moment incroyablement difficile”.

Les frères et sœurs se sont ensuite tenus côte à côte derrière le cercueil de la reine alors qu’il effectuait son dernier voyage depuis le palais de Buckingham plusieurs jours plus tard.

Et ils ont ensuite mis leurs différences de côté pour conduire les huit petits-enfants de Sa Majesté lors d’une veillée à Westminster Hall.

Ce matin, il a été révélé que George et la princesse Charlotte seraient aux funérailles.

On pense que leur inclusion tardive est l’idée des parents William et Kate qui pensaient qu’il était important qu’ils assistent à l’occasion historique.

George, neuf ans, et Charlotte, sept ans, seront les plus jeunes personnes en deuil aux funérailles nationales de leur arrière-grand-mère à l’abbaye de Westminster.

Ils marcheront derrière leurs parents – et devant Harry et Meghan – en suivant le cercueil de la reine à l’intérieur.

Le prince William et le prince Harry après avoir vu les hommages laissés à la reine devant le château de Windsor

La reine guette à Westminster Hall