Un ancien ministre du Travail a allégué qu’un député anonyme lui avait demandé « combien de types elle avait dû baiser » pour obtenir son siège au Parlement dans un nouveau livre visant le monde miteux de la politique australienne.

L’ancienne ministre du gouvernement Rudd-Gillard, Kate Ellis, 43 ans, publiera un mémoire sur sa carrière parlementaire et le traitement des femmes parlementaires dans environ une quinzaine de jours au milieu d’un débat de plus en plus intense sur le traitement des femmes en politique.

Dans Sexe, mensonges et heure des questions, Mme Ellis raconte comment elle venait de remporter le siège marginal d’Adélaïde à 27 ans – un point positif dans la candidature ratée de Mark Latham en 2004 pour devenir Premier ministre – lorsqu’un agent libéral de l’époque l’a interrompue dans un bar de Canberra.

« Je n’étais politicien que depuis quelques semaines quand on m’a approché dans un bar de Canberra et on m’a dit: « La seule chose que quelqu’un veut vraiment savoir à votre sujet, Kate, c’est combien de mecs vous avez dû baiser pour entrer Parlement », dit un extrait.

La militante qui aurait été à l’origine de la remarque sexuelle a ensuite été élue elle-même, a déclaré Mme Ellis – et est devenue quelqu’un qu’elle a soigneusement évité au cours de sa carrière politique.

«C’était le genre de harcèlement et d’insinuations banales qui sont si courants qu’il est presque banal dans la culture de la politique fédérale.

L’ancienne ministre du Travail, Kate Ellis, a révélé comment un membre du personnel qui ne lui avait jamais parlé auparavant l’avait approchée après son élection pour lui demander « combien de types elle avait dû baiser » pour entrer en fonction. «Mais, bien sûr, si c’est ainsi qu’il pense que les élections fonctionnent», écrit-elle sarcastiquement dans le livre. (Ci-dessus, lors de son premier discours – elle a été élue à 27 ans)

Mme Ellis a été élue au Parlement en tant que députée d’Adélaïde lors de la campagne électorale fédérale de 2004 – un point lumineux rare pour les travaillistes pendant la campagne de Mark Latham pour le pouvoir.

Le livre – qui sera publié par l’éditeur Hardie Grant le 29 mars – intervient alors que le gouvernement Morrison est secoué par une série de scandales sur le comportement présumé de parlementaires.

L’ancienne conseillère aux médias Brittany Higgins s’est manifestée pour affirmer qu’elle avait été violée dans le bâtiment de la capitale elle-même et que le procureur général Christian Porter était en congé de maladie mentale après avoir été contraint de nier une allégation de viol historique qui a refait surface depuis sa jeunesse.

Ellis dans la fosse aux ours – La Chambre des représentants

Il fait suite à des révélations l’année dernière selon lesquelles le ministre de la Population, Alan Tudge, a eu une liaison consensuelle avec une haute employée et l’éviction de la députée travailliste Emma Husar à la suite d’allégations diffamatoires concernant une conduite supposée inappropriée.

Mercredi seulement, la députée libérale et compatriote sud-australienne Nicole Flint s’est effondrée en décrivant sa propre expérience en politique – affirmant au Parlement qu’elle avait été victime de harcèlement malade de la part d’activistes de gauche, y compris un « vieil homme effrayant ».

Dans le livre, Mme Ellis, 43 ans, documente les expériences variées de députés, dont la représentante travailliste Penny Wong, l’ancienne première ministre Julia Gillard, l’ancienne ministre des Affaires étrangères Julie Bishop et la marque de feu One Nation Pauline Hanson.

Mme Ellis donne une anecdote sur la question d’un journaliste à Penny Wong pour illustrer à quel point le Parlement est «non représentatif». La sénatrice Wong a déclaré qu’on lui avait demandé lors de sa nomination à l’avant-poste: « Comment une lesbienne asiatique peut-elle parler avec une autorité quelconque de la banlieue nord d’Adélaïde? »

La sénatrice Wong a dit qu’elle pensait: «wow, vous ne diriez jamais que John Howard (l’ancien premier ministre libéral de longue date) en tant qu’homme blanc et riche ne pouvait pas représenter certaines personnes».

Mme Bishop, l’une des personnalités féminines les plus importantes au Parlement de la dernière décennie, est citée en décrivant le Parlement comme un «domaine masculin» par nature.

Pendant ce temps, dans un passage révélateur, Mme Ellis elle-même a décrit comment elle-même avait été soumise à une « approche grossière » par un député qui la frappait – et l’endroit difficile dans lequel la rencontre l’avait placée.

En parlant de son expérience en tant que femme au Parlement, Penny Wong raconte à Mme Ellis comment un intervieweur lui a demandé: «Comment une lesbienne asiatique peut-elle parler avec une autorité quelconque de la banlieue nord d’Adélaïde?

L’ancienne ministre des Affaires étrangères Julie Bishop (ci-dessus) décrit le Parlement comme un « domaine masculin »

L’ancienne conseillère aux médias de Linda Reynolds, Brittany Higgins, s’est manifestée plus tôt cette année pour alléguer qu’elle avait été violée au Parlement lui-même par un membre du personnel libéral.

« Il était clair qu’il ne me valorisait pas comme un égal … Bien que j’en ai ri maladroitement et prétendu que ce n’était pas un gros problème, je me demandais s’il y aurait des répercussions professionnelles.

«Est-ce que je venais de me faire un ennemi puissant? elle a écrit – avant de réfléchir à la façon dont les femmes membres du personnel qui n’ont pas le pouvoir d’une fonction politique géreraient une telle approche.

Dans une bizarrerie bizarre des lois sur le lieu de travail, les députés ont le pouvoir d’embaucher et de licencier leur propre personnel sur-le-champ, et les règles ne sont pas uniformes dans tous les domaines.

L’ancienne députée travailliste Kate Ellis a quitté la politique fédérale en 2019

Comme l’a dit récemment la chroniqueuse australienne Janet Albrechtsen, « le bureau de chaque député (est) une loi sur lui-même », ce qui signifie qu’il y a « effectivement 227 petites entreprises opérant au Parlement … Il devrait y avoir un ensemble de règles sur le lieu de travail clairement définies pour l’ensemble du Parlement, mis en application par un organe central ».

Les titres des chapitres de Mme Ellis incluent: «honte de salope», «ragots sexuels en armes», «elle porte quoi?», «La« fraternité »» et «pourquoi ça en vaut la peine» – «c’est» de se présenter aux élections.

Elle a passé 15 ans au Parlement – à la fois dans l’opposition et au gouvernement, avec un siège au premier rang pour Discours de misogynie de Julia Gillard («Je ne serai pas enseigné sur le sexisme et la misogynie par cet homme»). En 2008, elle a reçu l’honneur inhabituel d’être élue «députée la plus sexy» du Parlement par le journal du Queensland, The Courier Mail.

Elle a quitté la politique lors des dernières élections, affirmant qu’elle voulait passer plus de temps avec sa jeune famille – y compris être à proximité lorsque son fils a commencé l’école – plutôt qu’à Canberra.

Elle a deux enfants avec son mari, l’ancien rédacteur en chef du Daily Telegraph et l’animateur de la radio Adelaide 5AAA David Penberthy.