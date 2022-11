Kate Dumps Logan, défend sa décision – Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

L’épisode du 21 novembre de Baccalauréat au paradis mettait en vedette les hommes distribuant des roses pour la dernière fois avant les suites fantastiques. Logan Palmier et Kate Gallivan eu beaucoup de va-et-vient avant cette cérémonie des roses. Cependant, Logan était à fond. “Kate, je pense encore à notre nuit au bord de la plage quand nous avons décidé d’être ensemble”, a-t-il déclaré. «Nous avons traversé le feu ensemble et je sais que je ne facilite pas toujours les choses, mais je crois toujours en ce sentiment et je crois toujours en vous et en moi. Alors accepterez-vous cette rose ?

Suite Baccalauréat au paradis

Malheureusement, Kate n’était PAS sur la même page. “Nous avons passé des moments inoubliables sur la plage”, a admis Kate. “Tu m’as aussi dit que j’étais critique, méprisé, pas assez chaleureux et stimulé par le traumatisme. En réalité, ce sont des projections que je ressens de votre part. Lorsque Jessé [Palmer] nous a dit plus tôt de nous demander si nous étions heureux ou amoureux, la réponse à ces questions pour moi est non. Je sais ce que je veux et ce n’est pas ça. Alors non, je n’accepterai pas cette rose.

Logan et Kate se sont entendus pendant une semaine fractionnée et ont eu une connexion physique rapide. Cependant, elle n’était pas contente de lui quand il ne lui demandait pas de dire non à Hayden Markowitz lui demandant un rendez-vous. Après avoir rendez-vous avec Hayden, Kate a commencé à réaliser qu’elle pourrait vouloir quelqu’un avec un style de vie et une carrière plus stables que Logan. Elle a commencé à s’inquiéter qu’ils soient à deux endroits différents de la vie. Elle a fait des allers-retours pendant des jours après cela avant de finalement prendre la décision de rejeter Logan.

“Écoutez, c’est bien plus compliqué qu’il n’y paraît”, a déclaré Kate HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui n’ont pas été montrées. Je pense que ces conversations que j’ai avec les filles [about Logan’s lifestyle] sont des conversations que beaucoup de femmes de mon âge et de ma stature ont. Donc je ne m’excuse pas vraiment pour ça.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Kate a laissé entendre qu’elle n’avait pas obtenu un montage équitable, car elle a dit qu’elle ne se “souvenait” pas de la situation telle qu’elle était à la télévision. “Mais, en fin de compte, j’ai des besoins qui sont différents en tant que femme de 33 ans que lorsque j’avais 25 ans”, a-t-elle ajouté.

Kate a également déclaré qu’il y avait “beaucoup de choses qui n’ont pas été montrées” sur son voyage avec Logan. “Il y avait beaucoup de moi qui lui ai donné la chance de se présenter pour moi et il ne l’a pas fait, à plusieurs reprises”, a-t-elle affirmé. “Alors à la fin, j’avais l’impression que c’était une rose que je ne pouvais pas accepter. Je devais rester fidèle à moi-même. Quant à savoir où elle en est avec Logan aujourd’hui, Kate a déclaré qu’elle n’avait “aucun problème” avec son ex. “Logan n’est pas du tout un méchant”, a-t-elle admis. “Il a une tonne de qualités incroyables, mais pour moi, là où j’en suis dans ma vie, je ne cherche pas un petit ami avec qui je peux rire et passer du temps. Je cherche un mari avec qui je pourrais acheter une maison et avoir des bébés.

Lien connexe Lié: Tyler Norris: 5 choses à savoir sur le candidat ‘BIP’ tombé amoureux de Brittany Galvin

Logan était également en paix avec la scission lorsqu’il nous a parlé EXCLUSIVEMENT. “Je veux juste que Kate aille de l’avant et ait une meilleure expérience à l’avenir”, a-t-il déclaré. “J’ai appris des choses et j’espère qu’elle aussi. Je suis assez fier de la façon dont je me suis conduit. Je pense qu’il y a toujours quelque chose que nous voulons changer, mais dans l’ensemble, je suis content de la personne que j’étais. Je suis content de la façon dont j’ai établi des liens avec des amis et je me suis vraiment donné une chance. Je me suis vraiment mis là-bas.