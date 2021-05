Kate de Temptation Island dit que sa vie a touché le fond après le trio de son petit ami David avec deux rivaux amoureux à la télévision

Kate Griffith de TEMPTATION Island dit que sa vie « a touché le fond » après le trio de son petit ami David Benavidez avec deux rivaux amoureux diffusé à la télévision.

L’émission de télé-réalité américaine, qui a été filmée il y a deux ans, est actuellement diffusée au Royaume-Uni pour la première fois sur E4.

4 Kate Griffith de Temptation Island a parlé de sa participation à l’émission deux ans après sa diffusion Crédit: USA Network

Temptation Island suit la vie de plusieurs couples qui acceptent d’emménager avec un groupe de célibataires pour essayer de tester leur relation.

Hier soir, les téléspectateurs de l’émission à succès ont été horrifiés lorsque l’épisode du trio sauvage de David a été diffusé à la télévision.

Et maintenant, Kate – qui était en relation avec le directeur des ventes pendant près de deux ans au moment de leur participation – s’exprime sur l’impact physiologique du programme sur elle.

Elle a dit Podcast La femme confiante: « Je suis rentré à la maison et j’étais probablement le plus malheureux que j’aie jamais été.

4 Son petit ami David a un trio dans la série Crédit: USA Network

«C’était un peu comme mon plus bas niveau. J’avais quitté un emploi pour participer à cette émission de télé-réalité, alors je suis revenu et je n’avais pas de carrière à ce moment-là, j’avais… ma relation – nous avons rompu à la télévision nationale – et alors tout ce à quoi vous pouvez penser dans votre tête, c’est que vous aviez tous ces gens et maintenant vous êtes super seul et maintenant vous êtes vraiment dans votre tête et vraiment dans vos sentiments.

« Ensuite, en plus de cela, vous savez que tout ce que vous venez de faire à la télévision ou devant la caméra va maintenant être à la télévision dans quelques mois. »

Elle a admis qu’elle avait peur de revoir la série, mais quand elle l’a fait, elle pouvait à peine se reconnaître.

Kate a ajouté: « J’avais moins peur de me regarder en arrière, mais me regarder en arrière, c’est aussi quand je me suis dit: ‘Wow, je ne vis pas ma vie authentique.’

4 La cinquième série a été tournée à Hawaï en 2019 Crédit: Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

« Même aller à l’émission ne vivait pas ma vie authentique. Ce n’est pas quelque chose qui fait partie de mon objectif de vie ou de n’importe quel objectif d’être sur une émission de télé-réalité et d’ailleurs une émission de rencontres où vous ne sortez même pas avec votre partenaire Vous sortez avec d’autres personnes!

«Je me suis juste regardé et je me suis dit: ‘Ce n’est pas toi. Ce n’est pas ton âme.’ C’était vraiment difficile pour moi de regarder en arrière. «

Kate était dans une relation à distance avec David pendant un an avant de décider de déménager de Miami au New Jersey pour approfondir leur relation.

Après avoir vécu ensemble pendant huit mois, ils ont participé à la cinquième saison de l’émission, qui a été filmée à Hawaï.

4 Kate (à droite), photographiée avec Ashley Howland, a admis qu’elle ne s’était pas reconnue en regardant la série en arrière Crédit: Mario Perez / USA Network

Mais ce n’était pas facile de la faire accepter de participer en premier lieu car son anxiété avait pris le dessus.

Elle a dit: « Il y a eu une petite manipulation pour m’y amener. J’ai même essayé de reculer juste avant.

«Peut-être une semaine avant que nous ne devions nous rencontrer pour le spectacle.

«J’avais tellement d’anxiété que je ne dormais pas. J’ai appelé les producteurs et leur ai dit que je ne participais pas à l’émission. Trouvez votre remplaçant. Cela ne se produisait pas.

À la fin de l’épisode de la nuit dernière, les téléspectateurs ont eu un extrait de la réaction de Kate à l’infidélité de son petit ami.

Kate a eu le souffle coupé en regardant le clip de David et a commenté: « C’est une fille différente? »

Peu de temps après, elle a vu David se coucher avec deux autres filles.

Kate était en colère et les autres filles à côté d’elle étaient aussi manifestement choquées par ce qu’elles venaient de voir.

L’île de la tentation se poursuit lundi prochain à 22 heures sur l’E4.