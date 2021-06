Kate Cross pense que l’introduction du cricket domestique à balle rouge peut améliorer le jeu féminin | Nouvelles de cricket

L’Anglaise Kate Cross espère faire sa première apparition aux tests depuis les Ashes 2015 à Bristol cette semaine

La couturière anglaise Kate Cross insiste sur le fait qu’elle serait une « grande défenseure » de l’introduction du cricket à balles rouges au niveau national, alors qu’elle envisage un retour en match test à Bristol cette semaine.

La dernière apparition en match test de Cross a eu lieu il y a six ans lors des Ashes 2015, mais elle a été rappelée dans l’équipe après sa forme impressionnante pour Thunder, basée dans le Lancashire, lors du trophée Rachael Heyhoe Flint.

La joueuse de 29 ans a remporté six guichets lors des deux premiers matchs de Thunder, tout en produisant un formidable coup de 43 pour guider son équipe vers la victoire contre les Sunrisers le mois dernier.

Cross est l’un des nombreux couturiers nommés dans l’équipe de 15 joueurs pour l’affrontement de cette semaine, alors que le duo décoré de Katherine Brunt et Anya Shrubsole est rejoint par Tash Farrant et Emily Arlott, non plafonnée.

« Je ne vais pas dire que c’est excitant parce que ce ne l’est pas ; c’est toujours une inquiétude quand des gens travaillent dur pour prendre votre place, mais c’est super pour l’équipe, c’est super pour notre environnement », a déclaré Cross à la BCE.

« Je pense que cela montre à quel point ces contrats régionaux sont maintenant importants. Il était parfois difficile de passer du cricket de comté au cricket international, alors que maintenant je pense que la transition est beaucoup plus facile.

« Je pense que cela montre simplement la profondeur que nous avons dans le pays, nous avons beaucoup de gens qui frappent à la porte, ce qui est vraiment sympa. »

L’Angleterre commence son été international avec son test de quatre jours contre l’Inde, qui débutera mercredi, en direct sur Sky Sports Cricket.

Cela sera suivi de trois ODI et d’une série T20 de trois matchs, et bien que Cross reste une partie intégrante de l’équipe anglaise de balle blanche, elle admet que l’opportunité de figurer dans le cricket à balle rouge sera un moment « spécial ».

« Cela ne revient pas souvent pour nous, c’est toujours spécial quand c’est le cas. Nous sommes tous très excités lorsque les blancs sortent, nous avons donc hâte de commencer mercredi maintenant », a déclaré Cross à la BCE.

« Évidemment, c’est très différent du jeu de balle blanche, mais je pense que c’est quelque chose que nous apprécions vraiment lorsque nous avons l’opportunité de le faire, et nous essayons de l’embrasser autant que possible, car nous savons que nous n’en avons qu’un possibilité de jouer un match test cet été.

« Nous voulons toujours que ce soit un bon spectacle à regarder pour que tout le monde y adhère et nous l’apprécions. Nous souhaitons juste pouvoir en jouer un peu plus. »

Malgré la croissance indiscutable du football féminin ces dernières années, l’Angleterre et l’Australie sont deux des quatre nations à avoir disputé un match test depuis 2007, tandis que la dernière sortie de balle rouge de l’Inde est revenue en novembre 2014.

« Je pense que le format le plus long est celui où vous apprenez la vraie compétence du cricket; comment défendre un bon bowling, comment jouer au bowling pendant de plus longues périodes et être implacable sur la ligne et la longueur de frappe. » Croix sur l’importance du cricket à balles rouges…

L’Inde – menée par l’indomptable Mithali Raj – a triomphé de six guichets lors de la dernière rencontre des deux équipes au test de cricket en 2014, Cross prenant six guichets. Cependant, l’Inde étant également prête à affronter l’Australie lors d’un test unique en septembre, les signes sont positifs.

« Je pense que c’est formidable lorsqu’une nation se lance dans le test de cricket féminin. Nous ne sommes pas silencieux sur le fait que nous voulons en jouer davantage et j’espère que ces opportunités se présenteront davantage », a-t-elle ajouté.

Cross n’a pas figuré dans l’arène des matchs d’essai depuis six ans, bien que l’Angleterre n’ait joué que deux matches de ballon rouge depuis lors, et elle insiste sur le fait qu’une opportunité accrue mènera à un meilleur spectacle.

« Nous apprenons en fait une grande partie de notre apprentissage au cricket de quatre jours pendant que nous y jouons. Je pense que si nous en jouions un peu plus, que ce soit au niveau national ou que nous jouions au cricket d’essai plus international, alors ce serait naturellement un meilleur jeu parce que nous sommes plus habitués au format.

« Je suis un grand défenseur de cela [red-ball at domestic level]. Je pense que le format le plus long est celui où vous apprenez la vraie compétence du cricket ; comment défendre un bon bowling, comment jouer au bowling pendant de plus longues périodes et être implacable sur la ligne et la longueur de frappe.

« Je pense que dans les cinq prochaines années, nous pourrions arriver au point où nous pouvons le faire. De toute évidence, il est très important au cours des 12 prochains mois que nous établissions ce que nous avons maintenant avec la compétition des 50 ans et plus et le T20, et évidemment, cela sera également pris en compte dans The Hundred.

« Je ne pense pas qu’il y ait de mal à le faire. Je suis assez positif sur le fait que cela pourrait potentiellement arriver. »

Le test match de cette semaine – le premier de l’Angleterre depuis 2019 – marque le début d’une période mouvementée au niveau international et national.

Les matchs de balle blanche contre l’Inde seront suivis de la première édition du Cent féminin, avant que l’Angleterre n’accueille la Nouvelle-Zélande dans trois T20 et cinq internationaux d’une journée.

Knight se prépare sans doute pour son année la plus chargée en tant que capitaine de l’équipe féminine d’Angleterre

L’équipe de Heather Knight effectuera ensuite une tournée au Pakistan en octobre, avant que les Ashes 2021 ne soient suivis de la Coupe du monde 2022 – qui doit avoir lieu en Nouvelle-Zélande en mars prochain.

« C’est une grosse année pour tout le monde, je pense. J’ai toujours dit que c’était comme ça que nous devrions avoir le football féminin, en jouant plus. J’ai toujours dit que notre ratio entraînement/jeu était assez fortement orienté vers l’entraînement, » Cross continua.

« C’est bien que nous ayons en fait beaucoup de cricket à jouer et beaucoup de cricket à espérer. J’ai hâte. J’espère que des opportunités se présenteront et que j’aurai l’opportunité de lever la main et d’aider le l’équipe gagne quelques matchs. »

Regardez le test entre England Women et India Women en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h30 le mercredi 16 juin.