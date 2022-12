Kate Cross embrasse la transformation de l’Angleterre | Les jeunes sont “intrépides” | Nouvelles du cricket

Kate Cross se dit plus que prête à adopter un nouveau style de cricket « offensif » avec l’Angleterre.

L’Angleterre est actuellement aux Antilles en préparation pour trois internationaux d’une journée et cinq matchs du T20, un calendrier commençant le 4 décembre sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jon Lewis, qui a remplacé Lisa Keightley.

Lewis a récemment déclaré qu’il se concentrait sur le rafraîchissement de la marque de cricket de l’équipe, et Cross a adopté le changement “d’état d’esprit” et est prêt à jouer “agressivement” dans une transition quelque peu similaire à l’équipe masculine de ballon rouge sous Brendon McCullum.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef des femmes de la Nouvelle-Angleterre, Jon Lewis, dit qu’il veut que l’équipe “s’exprime” et “joue avec liberté”



“Je pense évidemment qu’il y a du travail à faire lorsque vous avez un entraîneur pour la première fois et que vous devez apprendre à le connaître en tant que personne et comment vous fonctionnez et comment il fonctionne”, a déclaré Cross.

“Il est en train de se frayer un chemin dans le groupe et d’avoir des tête-à-tête et d’apprendre à connaître les gens, donc il a été très positif jusqu’à présent.

“Ça a été vraiment sympa d’avoir un regard neuf sur le groupe.

“De toute évidence, il a été très vocal sur la façon dont il veut que nous jouions, et il vient du jeu masculin où il a vu la transition de la balle blanche et cet été de la transition de la balle rouge également et comment ils ont joué leur cricket.

“Il ne voit aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire la même chose. Cela va être un grand changement d’état d’esprit pour nous en tant qu’équipe et pour être juste envers Heather et Lisa, c’est quelque chose que nous avons apporté à la fin de notre été juste disparu.

“Ce n’est pas un tout nouveau message pour nous, c’est quelque chose que nous voulions commencer à faire avant l’arrivée de Lewis et je pense que Lewis nous aidera à nous assurer que le message reste cohérent et que ces objectifs en tant qu’équipe restent également cohérents.

“Son message est assez simple pour le moment – cherchez à prendre des guichets et à être agressif et comment pouvons-nous le faire individuellement.

“Il s’agit simplement de bien connaître nos plans de match, d’être vraiment positif et d’avoir cet état d’esprit offensif.”

Je ne veux pas être “coincé dans mes habitudes”

Avec tant de changements à l’horizon, Cross sait qu’elle sera mise au défi, mais est prête à montrer que son ancienneté n’est pas un obstacle pour “évoluer avec son temps”.

“J’ai l’impression que mon rôle a changé, mais je ne veux pas que cela change ma façon de jouer ou ma façon d’être dans le groupe”, a-t-elle ajouté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Issy Wong prend un premier guichet étrange avec une livraison de “knuckleball” qui frappe le pied du frappeur et rebondit sur les souches



“Naturellement, à 31 ans, vous êtes un membre senior maintenant, donc vous assumez en quelque sorte cette responsabilité avec votre âge, je pense.

“Je pense que ce que j’ai remarqué chez les jeunes, c’est juste le manque de peur qu’ils ont quand ils jouent.

“Parfois, je pense que les joueurs de ma génération auraient pu faire ça, mais c’était un peu dans les coulisses.

“C’est pour moi ce qui est excitant, ils ne se soucient pas de qui joue contre eux ou contre qui ils jouent.

“Je pense que si vous n’êtes pas prêt à évoluer avec le temps, vous allez rester coincé de toute façon.

“Donc, si je peux prendre de l’avance sur cette courbe maintenant, c’est très pratique pour moi en tant que joueur.

“Nous avons maintenant une si grande unité et une unité vraiment excitante, ce sera à nous plus en tant qu’unité maintenant comment nous abordons le jeu.

“Vous ne voulez pas être ce vieux pro senior qui est coincé dans ses habitudes.”

Nat Sciver et Heather Knight apportent une expérience vitale

Malgré tant d’attention portée aux talents émergents, Cross reste convaincu que l’Angleterre réussira avec un mélange de jeunesse et d’expérience, Nat Sciver et la capitaine Heather Knight restant des rouages ​​​​essentiels de l’équipe.

“C’était comme une équipe très jeune à la fin de l’été, (Freya) Kemp et (Lauren) Bell dans l’attaque au bowling étaient brillantes, elles apportent tellement de jeunesse et d’énergie et elles sont brillantes, mais je pense que quand vous manquez deux joueurs seniors comme ça, ça se sent dans le groupe”, a déclaré Cross.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglaise Lauren Bell obtient son premier guichet ODI alors que Shabnim Ismail en envoie un en l’air et Charlie Dean prend la prise



“C’est toujours formidable de retrouver vos grands joueurs également et ils nous ont définitivement manqué à la fin de l’été.

“Mais ce qu’il a fait, c’est qu’il y a certainement eu des opportunités pour ces jeunes joueurs d’intervenir et d’avoir en quelque sorte les rôles que Nat (Sciver) et Heather (Knight) et Katherine (Brunt) avaient.

“C’est génial maintenant parce qu’il y a un réel sentiment de profondeur au sein de l’équipe que les gens peuvent intensifier et jouer ces rôles si de grands joueurs tombent, c’est donc une perspective vraiment excitante pour nous en tant qu’équipe.

Les ODI arrivent en premier avec des matchs à Antigua les 4, 6 et 9 décembre, avant que le premier T20 ne se déroule au même endroit le 11 décembre et que la Barbade accueille ensuite les quatre derniers matchs les 14, 17, 18 et 22 décembre.

Les ODI commencent tous à 18 heures, heure du Royaume-Uni, les T20 commençant à 22 heures, heure du Royaume-Uni.

Équipe d’Angleterre ODI Heather Knight (capitaine), Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Kate Cross, Alice Davidson-Richards, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Amy Jones, Freya Kemp, Emma Lamb, Nat Sciver, Danni Wyatt

Équipe d’Angleterre T20 Heather Knight (capitaine), Lauren Bell, Katherine Brunt, Alice Capsey, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn, Amy Jones, Freya Kemp, Nat Sciver, Lauren Winfield-Hill, Issy Wong, Danni Wyatt

Angleterre Femmes aux Antilles

Dimanche 4 décembre : Premier ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Mardi 6 décembre : Deuxième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

vendredi 9 décembre: Troisième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 11 décembre : First IT20, Antigua (22h00, heure du Royaume-Uni)

Mercredi 14 décembre : Deuxième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Samedi 17 décembre : Troisième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 18 décembre : Quatrième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Jeudi 22 décembre : Cinquième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)