Kate Chastain vient de partager une énorme nouvelle familiale : « Bienvenue »

Kate Chastain vient d’ajouter deux nouveaux membres à sa famille : les oiseaux de compagnie.

Le Sous le pont ancien, qui a accueilli son fils Sullivan Cay Chastain en mai 2023, vient d’adopter des pinsons nommés Céline et René. Elle a confirmé la nouvelle passionnante sur ses histoires Instagram.

« À ce stade, quelle est la différence [two] il y aura encore plus de choses à faire pour rester en vie », a plaisanté Kate dans la légende d’une photo Instagram Story mettant en vedette ses deux nouveaux animaux de compagnie.

Kate a partagé un autre aperçu des oiseaux dans un deuxième instantané Instagram Story.

« Bienvenue dans la famille Céline et René », a-t-elle écrit.

L’ancien chef ragoût a également posté une photo de son adorable fils d’un an et demi souriant jusqu’aux oreilles, peut-être en découvrant qu’il avait deux nouveaux membres dans la famille.

Kate a ensuite posté une photo de son premier animal de compagnie, un chien bichon havanais nommé Halo, passant du temps dans le salon de sa maison en Floride.

Fin juillet, Kate a déclaré en exclusivité Le plat du jour qu’elle envisageait d’acheter des pinsons pour son fils.

« Cette semaine, nous allons acheter des pinsons de compagnie, ce qui, je pense, sera très excitant pour lui de les voir gazouiller et sautiller », a déclaré Kate, même si elle a fini par décider d’attendre quelques mois pour acheter les oiseaux.

Pendant ce temps, Kate échangeait certains de ses meubles afin de rendre son espace plus adapté aux enfants de son fils mobile. « Alors fini les dangereuses tables basses [and] avec les animaux de compagnie », a-t-elle plaisanté à propos des pinsons. « Prenons simplement soin de plus d’êtres vivants. Pourquoi pas? »

Pourquoi Kate Chastain a-t-elle eu des oiseaux de compagnie ? Les traîtres une ancienne élève a déclaré qu’acheter des oiseaux de compagnie à son fils serait une décision judicieuse pour elle à long terme. « Vous savez, tout ce qui le divertit me fait gagner du temps libre », a-t-elle déclaré. Le plat du jour.

D’après la photo récente de Kate de son fils et son large sourire, il semble qu’elle avait raison de penser qu’il adorerait les pinsons.

Kate Chastain parle d’être maman de Sullivan Cay

Ailleurs dans sa conversation avec Le plat du jourKate a expliqué à quel point sa vie a changé depuis qu’elle est devenue maman.

« Cela va paraître naïf, mais je pensais que ce serait à peine plus difficile que d’avoir un chien », a-t-elle déclaré avant de rire. « Et cela me surprend de voir à quel point cela affecte tous les aspects de votre vie. Conduire, manger, dormir, tout. Mais aussi surprenant, c’est que cela ne vous dérange même pas parce que vous les aimez tellement. »

