A Kate Chastain vraiment raccroché ses épaulettes pour de bon?

Pour une discussion exclusive avec E! News, avant la première de Bravo le vendredi 1er janvier Discussion de cuisine sous le pont, l’ancienne hôtesse de l’air en chef a révélé où elle en était à son retour Sous le pont.

Selon Kate, qui servira de Discussion de cuisine sous le pont commentatrice, elle « n’a pas manqué du tout » le tournage « .

« Vous savez, je ne savais pas trop comment je me sentirais en regardant la saison huit », a partagé Kate en exclusivité avec E! Nouvelles. «Mais, en fait, je ne l’ai pas manqué du tout parce que je regardais juste comme, ‘Oh, je sais combien de travail c’est.’ « Oh, ces uniformes ne me manquent pas. » «

Ce que Kate manque du tournage Sous le pont? Les «belles eaux des Caraïbes».

Alors que Kate a clairement indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de revenir Sous le pont en tant que chef Stew, elle a taquiné son intérêt pour un autre poste.

« Je pense que ce chapitre est complètement clos. J’ai raccroché mes épaulettes. J’ai retiré la jupe-short », a-t-elle relayé. « Mais, je plaisante avec les gens, ça ne me dérangerait pas de revenir chercher une charte pour aider en tant que 3e ragoût. »