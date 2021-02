Kate Chastain quitte le salon de discussion de Bravo

Kate Chastain passe de Salle de chat de Bravo.

Une source proche de la production confirme à E! Nouvelles que le Sous le pont alun n’apparaîtra plus en tant que co-animateur du talk-show de fin de soirée aux côtés de Les vraies femmes au foyer de Potomacde Gizelle Bryant, Les vraies femmes au foyer d’Atlantade Porsha Williams et Maison d’étéde Hannah Berner.

Les fans ont peut-être remarqué que Chastain était absent du dernier épisode de Salle de chat de Bravo dimanche dernier.

Williams a également fait un passionnant annonce à propos du renouvellement de l’émission le jeudi 18 février et le nom de Chastain a été visiblement laissé de côté sur sa publication Instagram.

« La CHATROOM continue !!! 13 ÉPISODES DE PLUS !!! » le RHOA a partagé avec les fans plus tôt dans la journée. « Merci d’avoir aimé notre émission !! Nous adorons voir vos commentaires et vos tweets continuer à venir !! Je t’aime Co-animateur @gizellebryant @beingbernz #Blessed. »

Le talk-show virtuel, entièrement féminin, a été un succès récent pour Bravo.