Kate Chastain, ancienne de “Below Deck”, est enceinte de son premier bébé

La star de “Below Deck”, Kate Chastain, est en route pour son prochain voyage avec son bébé en route.

La star de télé-réalité a annoncé la nouvelle de sa grossesse sur son Instagram, mettant en valeur son baby bump.

“Je prévois déjà tellement de soirées à thème d’anniversaire pour vous”, a écrit Chastain sur sa publication Instagram.

Chastain a parlé à People à propos de son enthousiasme pour ce prochain chapitre.

“Je suis absolument ravie de devenir mère”, a-t-elle déclaré au point de vente. “C’est quelque chose que j’ai toujours espéré, alors c’est vraiment un rêve devenu réalité !”

Chastain a fait partie de l’équipage du capitaine Lee Rosbach pendant six saisons avant de quitter la série en février 2020.

Après avoir travaillé sur le yacht pendant six saisons et joué dans la populaire émission de téléréalité, Chastain est devenu producteur exécutif et co-animateur de “Bravo’s Chat Room” et participe souvent à l’émission “Below Deck Galley Talk”, où “Below Deck” a été diffusé. les membres discutent des épisodes de l’émission.

La native de Floride a commencé sa carrière de yachting en 2007, d’après Bravo site Web et a commencé comme troisième hôtesse de l’air. Elle a continué à gravir les échelons avec plus d’expérience et a terminé sa carrière en tant qu’hôtesse en chef.