Kate Cassidy se sent coupable d’avoir laissé Liam Payne en Argentine avant sa mort

Kate Cassidy est « dévasté et extrêmement navré » par la mort subite de son petit ami Liam Payneune source exclusivement raconte Nous chaque semaine.

« La semaine dernière a été un cauchemar pour elle et elle est toujours en état de choc », a déclaré la source. « Cela ne l’a pas encore frappée. Kate et Liam entretenaient une relation solide et elle ressent une immense culpabilité d’avoir quitté l’Argentine plus tôt et de le laisser seul.

Cassidy, 25 ans, et Payne s’étaient rendus ensemble à Buenos Aires, en Argentine, au début du mois. Après deux semaines, le mannequin est rentré chez lui aux États-Unis tandis que Payne est resté à Buenos Aires. (Le couple a commencé à se fréquenter en 2022.)

Selon la source, Payne « ne voulait pas » que Cassidy parte sans lui, mais elle était « prête à partir ».

« Ils avaient été difficiles dans le passé, mais ils étaient dans une bonne position pendant leurs vacances en Argentine, même s’il voulait qu’elle reste », a déclaré la source. Nousajoutant que Cassidy et Payne étaient « inséparables » la plupart du temps. « Kate a vu les hauts et les bas de Liam au cours des deux dernières années et savait qu’il avait parfois des difficultés. Elle l’a toujours soutenu et est restée à ses côtés.

La nouvelle a éclaté le 16 octobre selon laquelle Payne était mort d’une chute du balcon du troisième étage de son hôtel. Le chanteur avait 31 ans. Selon une autopsie préliminaire consultée par NousPayne est décédé des suites de « blessures multiples impliquant une hémorragie interne et externe » et était dans un état d’inconscience semi ou totale » au moment de la chute.

Des enquêtes supplémentaires ont depuis conclu que Payne avait plusieurs médicaments dans son organisme au moment de son décès. (Payne avait déjà lutté contre la dépendance et a suivi une cure de désintoxication en 2023.)

Cassidy traverse une période difficile depuis la mort de Payne, selon la source Nous que l’influenceuse est actuellement « entourée de ses amis et de sa famille ».

Cassidy a rompu son silence sur la mort de Payne plus tôt cette semaine.

« Mon cœur est brisé d’une manière que je ne peux pas exprimer avec des mots. J’aimerais que vous puissiez voir l’énorme impact que vous avez eu sur le monde, même si la situation semble si sombre en ce moment », a-t-elle écrit dans un communiqué Instagram du mercredi 23 octobre. « Vous avez apporté tellement de bonheur et de positivité à tout le monde – à des millions de fans, à votre famille, à vos amis et surtout à moi. Vous êtes incroyablement aimé.

Elle a poursuivi: « Vous êtes – parce que je ne peux pas dire que vous l’étiez – mon meilleur ami, l’amour de ma vie et tous ceux que vous avez touchés se sentaient aussi spéciaux que moi. Votre énergie était contagieuse, illuminant chaque pièce dans laquelle vous entriez.

Cassidy a également noté qu’elle et Payne avaient fait des plans pour leur avenir ensemble.

« Il y a quelques semaines, nous nous sommes assis dehors lors d’une belle soirée pour manifester notre vie ensemble », a-t-elle écrit. « Je garde ton message avec toi, même si tu m’as dit de ne pas le regarder. Il disait : « Kate et moi, nous nous marierons d’ici un an/fiancés et ensemble pour toujours 444. »

Outre Cassidy, Payne laisse dans le deuil ses parents, ses deux sœurs aînées et son fils de 7 ans, Bear Grey, qu’il a partagé avec son ex. Cheryl Cole.

Avec le reportage d’Amanda Williams