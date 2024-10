Kate Cassidy, la petite amie de Liam Payne, vue pour la première fois depuis la mort du chanteur

La petite amie de Liam Payne, Kate Cassidy, a refait surface après la mort tragique du chanteur.

L’influenceuse de 25 ans a été aperçue en Floride avec deux de ses amis les plus proches alors qu’ils attrapaient de la nourriture pour animaux.

Sur les photos prises dimanche, Cassidy avait l’air ultra-décontractée dans un t-shirt graphique surdimensionné, un pantalon de survêtement gris et des claquettes. Elle portait ses cheveux lâches autour de son visage et arborait un visage nu.

La petite amie de Liam Payne, Kate Cassidy, a été vue pour la première fois dimanche.

L'influenceuse a été vue dimanche avec deux de ses amis et son chien.

Les trois filles sont sorties dimanche d'une animalerie avec de la nourriture pour chiens à la main.

Ses amis ont également assorti sa tenue avec des t-shirts et des pantalons de survêtement surdimensionnés de la même manière. Ils avaient aussi un chien avec eux.

Son observation survient quelques jours seulement après le décès de l’ancien membre des One Direction à Buenos Aires, en Argentine, le 16 octobre.

Payne, qui n’avait que 31 ans à l’époque, est tombé du balcon de sa chambre au troisième étage de l’hôtel CasaSur Palermo, où il résidait en tant qu’invité.

Cassidy a fait profil bas dans des vêtements ultra décontractés lors de sa sortie du dimanche.

Elle portait également un visage nu dimanche.

Bien que sa mort ait été entourée de mystère à l’époque, il a été rapporté plus tard qu’il était sous l’influence de drogues puissantes provoquant des hallucinations et des crises psychotiques.

Il a été déterminé que la cause du décès de Payne était due à de multiples traumatismes ayant entraîné une hémorragie interne et externe à la suite de sa chute, selon l’autopsie du Bureau national du procureur pénal et correctionnel.

Vendredi, sur les réseaux sociaux, Cassidy a rendu hommage à son partenaire depuis deux ans, avec qui elle vivait en Floride.

Cassidy s'appuie sur ses amis depuis la mort de Payne le 16 octobre.

Le chanteur est décédé le 16 octobre après être tombé du balcon du troisième étage.

« Merci pour tous les mots gentils et l’amour qui m’ont été envoyés. Je suis complètement perdue », a-t-elle posté sur son histoire Instagram. « Rien de ces derniers jours ne semble réel. Je demande et je prie pour que vous me donniez la grâce et l’espace pour naviguer dans cette affaire en privé.

« Liam, mon ange. Tu es tout. Je veux que tu saches que je t’ai aimé inconditionnellement et complètement. Je continuerai à t’aimer pour le reste de ma vie. Je t’aime Liam », a-t-elle écrit avec émotion.

Cassidy a terminé le message sincère avec le nombre 444, un nombre censé représenter l’amour et le soutien.

Cassidy a rendu hommage vendredi à son petit ami depuis deux ans.

Cassidy et Payne s'étaient rendus en Argentine au début du mois avant de retourner seule en Floride.

Payne et Cassidy s’étaient rendus en Argentine début octobre pour assister au concert de leur collègue du groupe One Director, Niall Horan. Bien qu’ils aient initialement prévu de rester une semaine, le couple est resté deux.

Cassidy, qui était déjà en Floride le 14 octobre, a révélé dans une vidéo TikTok qu’elle était prête à rentrer chez elle, tandis que Payne a choisi de rester sur place.

La décision de la star des réseaux sociaux a apparemment bouleversé le chanteur après qu’il l’ait « suppliée » de rester avec lui, a déclaré l’ami de Cassidy au Post.

« Il était vraiment mécontent de ça », a déclaré l’ami. « Il s’est assuré qu’elle le savait. »

Payne aurait supplié Cassidy de rester en Argentine avec lui avant qu'ils ne se disputent et elle est revenue seule.

L'ami de Cassidy a déclaré au Post que Cassidy était devenu frustré parce qu'il n'avait montré aucune indication sur le moment où il voulait retourner en Floride.

L’ami a partagé que les deux ont eu un échange « houleux » à propos de Cassidy qui voulait rentrer et qu’elle a finalement « pris les choses en main et s’est procuré un billet » pour rentrer chez elle.

Le copain a déclaré que Cassidy était devenue frustrée car Payne ne lui avait donné «aucune indication sur le moment où il serait prêt à partir».

Peu après son départ, deux travailleuses du sexe de 25 ans ont admis avoir fréquenté Payne quelques heures avant sa mort, selon le média local argentin La Nación.

Les femmes, dont l’identité n’a pas été révélée, se sont entretenues avec le procureur principal Marcelo Roma et ont révélé qu’elles avaient été invitées à l’hôtel CasaSur Palermo après avoir été appelées via un service d’escorte.

Payne aurait consommé de la drogue au moment de sa mort.

Il a également été rapporté que Payne avait passé du temps avec deux travailleuses du sexe quelques heures avant sa mort. On ne sait pas s’il a couché avec eux.

Ils auraient passé quelques heures à boire avec la pop star, mais ne se seraient pas drogués avec Payne. Ils auraient déclaré qu’il leur semblait « normal ».

Selon le Parquet national pénal et correctionnel, les deux femmes « avaient déjà quitté l’hôtel » au moment où le chanteur de « Teardrops » est mort.

Les enquêteurs ont également partagé dans un rapport obtenu par Page Six qu’ils avaient interrogé les deux femmes, ainsi que trois membres du personnel de l’hôtel, et avaient conclu que Payne était seul lorsqu’il est décédé.

Cette nouvelle a laissé Cassidy « dévastée », a déclaré son amie au Post.

Cassidy serait « dévastée » après la révélation sur la travailleuse du sexe.

« Elle n'a pas arrêté de pleurer », a déclaré son amie au Post.

« Elle vient juste d’entendre parler des prostituées », a déclaré l’amie. « Elle n’en savait rien. Elle a juste dit qu’elle devait réfléchir à cela.

L’initié a ajouté que ces affirmations constituent « évidemment une énorme trahison » pour l’influenceur et que cela « fait très mal ».

« Elle n’a pas arrêté de pleurer », a ajouté l’ami. « Elle est dévastée. Elle bénéficie d’un bon système de soutien autour d’elle, mais la situation n’a fait qu’empirer. Elle ne va pas bien.

Cependant, l’amie s’est assurée de faire savoir aux fans que Cassidy n’est pas « seule » face à cette situation.

Elle a déclaré au Post que Cassidy « avait quelques personnes autour d’elle, y compris des membres de sa famille. Elle n’est pas seule. Elle est sensible à moi et à nos autres amis. Nous l’aiderons tous comme nous le pouvons.