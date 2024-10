Kate Cassidy, la petite amie de Liam Payne, brise le silence : « Je t’aime Liam »

La petite amie de Liam Payne brise son silence après la mort du défunt chanteur.

Kate Cassidymannequin et influenceuse, a consulté son histoire Instagram vendredi pour pleurer la perte du membre du groupe One Direction, décédé mercredi devant un hôtel à Buenos Aires, en Argentine, suite à une chute du balcon d’un hôtel.

« J’ai été complètement perdue. Rien de ces derniers jours ne m’a semblé réel », a-t-elle déclaré. a écrit sur son histoire Instagram. « Je demande et je prie pour que vous me donniez la grâce et l’espace pour naviguer dans cette affaire en privé. »

L’ancien du boys band britannique, qui représentait un cinquième du groupe bien-aimé, est décédé à 31 ans, après que le chef de la réception de l’hôtel Casa Sur a demandé une assistance médicale en espagnol pour un invité « conscient » « qui est intoxiqué par la drogue et l’alcool » et « casser toute la pièce » lors d’un appel au 911 obtenu par Reuters jeudi,

Elle a ajouté dans sa déclaration Instagram Story : « Liam, mon ange. Tu es tout. Je veux que tu saches que je t’ai aimé inconditionnellement et complètement. Je continuerai à t’aimer pour le reste de ma vie. Je t’aime Liam. »

Comment Kate Cassidy et Liam Payne se sont rencontrés et ont rendu leur relation publique

L’influenceur, qui compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram, et le chanteur de « Strip That Down », ont rendu public leur relation en 2022. Cassidy a posté une photo du couple faisant ses débuts sur le tapis rouge des British Fashion Awards en décembre de la même année, qualifiant la soirée d' »incroyable » dans une légende alors que Payne la regardait avec un sourire épris.

Dans un TikTok posté le mois dernierCassidy a raconté à ses abonnés comment elle a rencontré le chanteur de 1D. Selon Cassidy, lorsqu’elle avait 23 ans travailler chez Ritual Nightclub À Charleston, en Caroline du Sud, son manager lui a envoyé un texto : « Liam Payne des One Direction est là, tu vas prendre soin de lui ce soir. »

Cassidy, qui a de la famille à Londres, a déclaré qu’elle avait dit à Payne qu’elle voyageait fréquemment à travers l’étang, et il a dit qu’il adorerait être son « guide touristique ». Le lendemain, ils ont déjeuné ensemble et sont allés à un rendez-vous au bowling suivi d’une visite fantôme. Plus tard dans la vidéo, Cassidy a déclaré à ses 850 000 abonnés sur TikTok que Payne avait repoussé de trois jours son voyage de retour en Angleterre.

Elle a ajouté que « tout arrive pour une raison, n’essayez pas de quitter le travail parce que vous voulez aller à une fête, parce qu’on ne sait jamais, vous pourriez peut-être aller rencontrer votre futur mari ».

L’ex-petite amie de Liam Payne, Cheryl Cole, mère de son fils Bear, a également rompu son silence vendredi

Cassidy n’est pas le seul amour de longue date de Payne à pleurer sa perte. Dans une publication Instagram sincère vendredichanteur britannique Cheryl Colequi partage son fils Bear, âgé de 7 ans, avec Payne, a pleuré sa perte dans un long message.

« Alors que j’essaie de surmonter cet événement bouleversant et de surmonter mon propre chagrin en cette période indescriptiblement douloureuse, j’aimerais gentiment rappeler à tout le monde que nous avons perdu un être humain », a-t-elle écrit. « Liam n’était pas seulement une pop star et une célébrité, il était le fils, le frère, l’oncle, un ami cher et le père de notre fils de 7 ans. »

« Un fils qui doit maintenant faire face à la réalité de ne plus jamais revoir son père. Ce qui me trouble le plus, c’est qu’un jour, Bear aura accès aux reportages odieux et à l’exploitation médiatique dont nous avons été témoins ces deux derniers jours. me brisant encore plus le cœur que je ne peux pas le protéger de cela à l’avenir », poursuit la déclaration de Cole.

Cole et Payne se sont rencontrés pour la première fois sur la version britannique de « The X-Factor » lors de son audition solo en 2008 et se sont apparemment réunis en 2015, alors que One Direction partait pour une pause indéfinie. Ils étaient en couple de 2016 à 2018 et leur fils est né en mars 2017. Tous les membres des One Direction ont également adressé leurs respects à Payne dans les jours qui ont suivi son décès.

