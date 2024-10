Kate Cassidy a soutenu Liam Payne lors de problèmes juridiques

La petite amie de Liam Payne, Kate Cassidy, l’a pleinement soutenu au milieu de son « drame juridique » lié à son ex-fiancée, Maya Henry.

Une source révélée à Personnes magazine qui, « elle l’a beaucoup soutenu tout au long de tout le drame juridique et l’a vraiment soutenu. »

Il est pertinent de mentionner que Payne a perdu la vie après être tombé d’un hôtel à plusieurs étages en Argentine, le mercredi 16 octobre.

L’ex-petite amie de Payne, Henry, lui a envoyé une ordonnance de cessation et d’abstention une semaine avant sa mort et a affirmé sur son compte TikTok le 6 octobre que son ex, qu’elle n’a pas nommé, la contactait « à partir de différents numéros de téléphone ».

L’ancien couple aurait annulé leurs fiançailles en 2022.

Pour ceux qui ne le savent pas, le regretté auteur-compositeur-interprète a été lié pour la première fois à Cassidy en octobre 2022.

Cependant, le couple a gardé leur relation secrète pendant un certain temps, Cassidy avait l’habitude de partager quelques aperçus de sa romance avec Payne.

Payne et Cassidy ont été vus ensemble pour la dernière fois au Semaine de la mode parisienne en mars 2024.