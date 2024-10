Kate Bush se dit « très désireuse » d’enregistrer de la nouvelle musique alors qu’elle lance un film d’animation

Médias PA Bush a attiré une nouvelle génération de fans l’année dernière après que sa musique ait été utilisée dans Stranger Things de Netflix.

Kate Bush a évité les projecteurs ces dernières années et a sorti son dernier album studio en 2011. Mais la chanteuse a déclaré à la BBC qu’elle était très désireuse de commencer à travailler sur de nouvelles musiques. Bush a déclaré qu’elle souhaitait poursuivre de nombreuses idées. racontant à l’émission Today de BBC Radio 4 : « J’ai vraiment hâte de retrouver cet espace créatif, ça faisait longtemps. » Le dernier nouveau disque de la chanteuse, le mélancolique 50 Words for Snow, est sorti en 2011. Depuis, ses seules sorties sont des albums live ou des compilations. Bush a accordé une rare interview à la présentatrice Emma Barnett alors qu’elle lançait un nouveau court métrage elle a écrit et réalisé pour collecter des fonds pour les enfants touchés par la guerre.

L’animation en noir et blanc de quatre minutes, intitulée Little Shrew, est basée sur son morceau Snowflake de 2011 et vise à collecter des fonds et à sensibiliser l’opinion publique à l’association caritative War Child.

« Des temps sombres »

Bush est devenu célèbre en 1978 et est surtout connu pour ses succès tels que Wuthering Heights, Hounds of Love, Babooshka et King of the Mountain. Mais elle a attiré une nouvelle génération de fans en 2022 lorsque l’une de ses plus grandes chansons, Running Up That Hill, a été utilisé dans la série Netflix Stranger Things. Lorsqu’on lui a demandé si elle travaillait actuellement sur du nouveau matériel, Bush a répondu : « Pas pour le moment, mais j’ai fait beaucoup de travail d’archives ces dernières années, en repensant notre site Web, en créant un livre de paroles. « Et j’ai très hâte de commencer à travailler sur un nouvel album quand je l’aurai terminé. J’ai beaucoup d’idées et j’ai vraiment hâte de retourner dans cet espace créatif, ça fait longtemps. « Lorsqu’on lui a demandé si c’était quelque chose qu’elle espérait faire depuis un moment, Bush a répondu : « Oui, c’est vraiment le cas. [in] L’année dernière, je me sentais vraiment prêt à commencer à faire quelque chose de nouveau. » Mais quand Barnett a attiré l’attention sur un récente entrevue avec David Gilmour, dans lequel la star de Pink Floyd a déclaré qu’il avait essayé de persuader Bush de se produire à nouveau en live, le chanteur a plaisanté : « Je n’en suis pas encore là. »

