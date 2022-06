Kate Bush en tête des charts britanniques avec un hit de 1985 grâce à « Stranger Things »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La chanteuse et compositrice britannique Kate Bush a dominé le classement des singles britanniques avec son hit de 1985 « Running Up That Hill » vendredi, établissant plusieurs records avec la chanson qui a connu une résurgence grâce à l’émission Netflix « Stranger Things ».

« Running Up That Hill (A Deal With God) » a culminé au n ° 3 lors de sa sortie originale, mais a trouvé une nouvelle base de fans parmi une jeune génération lors de la dernière saison de l’émission des années 1980 sur les horreurs surnaturelles dans la ville fictive de l’Indiana. d’Hawkins.

La chanson, extraite de l’album « Hounds of Love » de Bush, s’est bien comportée dans les classements musicaux de plusieurs pays, dont les États-Unis, depuis le premier volume des épisodes de la saison quatre de « Stranger Things » diffusé sur Netflix fin mai.

Bush, qui est devenue célèbre en 1978 avec le premier single « Wuthering Heights » dans lequel la jeune femme de 19 ans a conquis les fans avec sa voix unique et ses mouvements de danse expressifs, a fait un rare commentaire public sur la popularité renouvelée de la chanson et qu’elle était une fan du drame de science-fiction créé par les frères Matt et Ross Duffer.

DRAKE RÉPOND AUX RÉACTIONS « HONNÊTEMENT, NEVERMIND »: « C’EST TOUT BON SI VOUS NE LE COMPRENEZ PAS »

« C’est très émouvant que la chanson ait été si chaleureusement accueillie, d’autant plus qu’elle est portée par les jeunes fans qui aiment les émissions », a déclaré Bush, 63 ans, dans un communiqué au début du mois.

« Je suis vraiment heureux que les Duffer Brothers reçoivent des retours aussi positifs pour leur dernière création. Ils le méritent. »

LE NOUVEL ALBUM RENAISSANCE DE BEYONCÉ SERA SORTI

L’Official Charts Company a déclaré que Bush avait atteint vendredi trois records de tous les temps dans le classement officiel: le plus long temps pour qu’un single atteigne le n ° 1 du classement officiel des célibataires – 37 ans – ainsi que la plus ancienne artiste féminine à marquer un n ° 1 sur le tableau officiel des célibataires.

TAYLOR SWIFT PARLE » TROP BIEN » AU FESTIVAL DE TRIBECA

Et 44 ans depuis qu’elle a eu pour la dernière fois un single n ° 1 au Royaume-Uni avec « Wuthering Heights », Bush détient désormais également le record du plus long écart jamais enregistré entre les singles n ° 1 de l’histoire des charts officiels, a-t-il ajouté.

« La façon dont une nouvelle génération de fans de musique a pris son morceau classique dans leur cœur renforce vraiment la position de Kate en tant que grande de tous les temps, si cela était nécessaire », a déclaré le directeur général de Official Charts Company, Martin Talbot, dans un communiqué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’adorerais, » dit-elle. « Ce serait tellement fantastique d’écrire et de réaliser quelque chose. »