Kate Bosworth tient la main de Justin Long lors d’une sortie à New York : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kate Bosworth40, et Justin Long, 45 ans, avaient l’air tellement amoureux alors qu’ils sortaient joyeusement à New York le mardi 13 septembre ! En photos vous pouvez VOIR ICI via Le courrier quotidienle Coup de cœur bleu La belle portait une jolie robe rose à manches bouffantes et une paire de talons noirs à son arrivée dans un hôtel de New York. Elle avait l’air incroyablement heureuse, rougissant de joie alors qu’elle serrait le bras de son mari. Justin portait une casquette gavroche décontractée, une veste en jean avec un t-shirt gris et un pantalon beige alors qu’il portait quelques petits sacs de courses. Le Ballon chasseur La star avait l’air tout aussi heureuse de passer du temps avec la superbe actrice.

Justin et Kate ont confirmé leur mariage en mai, Justin l’appelant sa « maintenant épouse » lors d’une discussion avec un autre acteur Kyra Sedgwick. « J’étais là-bas alors que j’étais vraiment tombé amoureux de ma femme actuelle », a-t-il déclaré, parlant de son temps avec elle pendant le tournage. Barbare en Bulgarie lors d’un épisode de La vie est courte avec Justin Long podcast. « Elle est venue me rendre visite, et je n’avais jamais été à l’aise avec… des visites fixes. J’aime séparer la relation… Mais oui, j’ai adoré l’avoir là et nous avons passé un moment des plus magiques. Cela m’a aidée de l’avoir là. Elle m’aidait avec les scènes. C’était le meilleur. »

Au cours du podcast, Kate a révélé la manière incroyablement douce avec laquelle Justin lui a demandé de l’épouser après une séance de thérapie. «Je me souviens de m’être réveillé peu de matins après cette séance de thérapie et j’ai regardé Justin et j’ai dit… Je t’ai souri et j’ai dit : ‘De quoi as-tu besoin ?’ Et il m’a vraiment regardé et il a dit : ‘Pour passer ma vie avec toi' », a-t-elle révélé. «Et j’ai souri et j’ai dit: ‘Eh bien, ouais, tu as ça. Oh mon Dieu, tu as ça’, et il a dit : ‘Non, je veux dire, je veux vraiment passer ma vie avec toi.’