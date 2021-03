Kate Bosworth partage un instantané de Souvenirs des Titans invisible

Parlez d’une explosion du passé.

Kate Bosworth lui a pris Instagram le 3 mars pour partager un cliché classique #ThrowbackThursday d’elle-même et d’une bien plus jeune Hayden Panettiere de l’ensemble de Souvenez-vous des titans.

La légende datait de la photo « 9-12-99 » et incluait un bébé emoji. À l’époque, Kate n’avait que 17 ans et Hayden était une enfant star de 11 ans au visage frais.

Pour ceux qui n’ont pas vu le drame de 2000 inspiré de la véritable histoire d’un entraîneur de football au lycée Herman Boone (Denzel Washington), Kate jouait Emma Hoyt, la petite amie du footballeur Gerry Bertier (Ryan Hurst). Hayden a joué Sheryl Yoast, la fille passionnée de football de l’entraîneur adjoint Bill Yoast (Will Patton).

Ces jours-ci, le Héros star garde un profil assez bas. L’actrice de 31 ans partage un enfant de 6 ans nommé Kaya Klitschko avec son ex, boxeuse professionnelle Wladimir Klitschko.

En décembre dernier, la fière maman a célébré l’anniversaire de sa fille et a écrit un doux hommage sur les réseaux sociaux pour l’occasion. «Il y a 6 ans aujourd’hui, j’ai rencontré la créature la plus étonnante (plus si petite)», a-t-elle écrit. « Je ne peux pas croire que ma petite fille devienne si grande! Merci pour le beau gâteau Yana! #HappyBirthdayKaya #blessed. »