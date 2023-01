Kate Bosworth et Justin Long partagent des publications romantiques sur Instagram à l’occasion du 40e anniversaire de l’actrice

Justin Long a couvert sa petite amie Kate Bosworth d’amour et d’éloges dans un long message pour son 40e anniversaire.

Long est allé sur Instagram pour partager un message d’anniversaire pour sa petite amie avec un carrousel de photos montrant ensemble certains des souvenirs du couple.

« Elle a 40 ans ! Elle est aussi la meilleure partie de ma journée, tous les jours – même quand nous ne sommes pas ensemble. Elle rit avec abandon. Elle me fait rire de la même manière – tout le temps. Elle voit la beauté partout et en chacun. merci à tous – même quand elle souffre, elle est gentille”, a écrit l’acteur de “He’s Just Not That Into You” sur Instagram.

“Elle était reconnaissante envers les infirmières alors qu’elle souffrait vraiment. Elle est profondément compatissante et ne peut blesser personne, mais elle peut être une coquine. Elle adore taquiner. Elle a les lèvres les plus douces que j’aie jamais embrassées. Elle adore la bière et le football plus que moi (et j’aime la bière et le football). C’est la personne la plus forte que j’ai jamais connue. Elle est farouchement attachée à la vérité. C’est tellement amusant de travailler avec elle. C’est la plus amusante avec qui tout faire. Elle est vraiment curieuse des gens et du monde. Elle améliore tout dans ma vie – toutes mes chansons et mes films préférés, mes vacances et mes couchers de soleil et la cuisine chinoise”, a ajouté Long.

Après que Long ait écrit sur de nombreuses choses qu’il aime chez Bosworth, il a terminé son post en disant qu’elle est à la fois sa “joie” et sa “meilleure amie”.

“Elle est assise à côté de moi en train d’écrire sa propre publication sur Instagram qui, je le sais, sera éloquente, drôle et profondément honnête – parce qu’elle est tout cela. Elle va écrire un livre si inspirant un jour. Elle est ma joie. Elle est mon meilleur ami. Joyeux anniversaire HANSAAAY”, a conclu Long sur son post Instagram.

Bosworth a également posté sur Instagram, remerciant son petit ami pour “le meilleur anniversaire de sa vie” et lui exprimant son amour.

“Tu es mon amour et ma lumière, ma paix et mon frisson. Merci de me tenir la main quand nous dormons. Merci d’avoir noué mes lacets quand tu remarques qu’ils sont défaits”, a écrit Bosworth à côté d’un diaporama de photos des deux.

“Merci de m’avoir fait tellement rire que je dois quitter la pièce. Merci de m’avoir montré ce qu’est l’amour et d’avoir fait de cet anniversaire le meilleur de tous les temps”, a conclu l’actrice.

Selon la rumeur, les deux auraient commencé à se fréquenter en 2021 après avoir travaillé ensemble sur un projet de film. Le couple est devenu officiel sur Instagram à l’été 2022. Depuis lors, les deux ont partagé plusieurs de leurs moments ensemble sur les réseaux sociaux.