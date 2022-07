Kate Bosworth demande le divorce de Michael Polish – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Kate Bosworth a officiellement demandé le divorce de son mari, directeur Michel Polonaisaprès 8 ans, selon des documents obtenus le 15 juillet par L’Explosion. Le point de vente a rapporté vendredi que le Avant de me réveiller star, 39 ans, a cité des «différences irréconciliables» comme cause de leur divorce maintenant en attente. Kate a d’abord informé le public qu’elle et Michael, 51 ans, étaient absents en août, lorsqu’elle a publié une déclaration sincère via Instagram.

A côté d’une photo en noir et blanc de l’ancien couple en train de s’embrasser, Kate a annoncé leur séparation. “Nos cœurs sont pleins, car nous n’avons jamais été aussi amoureux et profondément reconnaissants l’un pour l’autre que dans cette décision de nous séparer”, a-t-elle légendé le post du 5 août. “Ensemble, au cours des dix dernières années, Michael et moi avons choisi l’amour, à chaque fois. Nous nous tenons la main aussi étroitement aujourd’hui que nous nous sommes emmêlés les doigts le jour de notre mariage. Nos yeux se regardent plus profondément l’un l’autre, avec plus de courage maintenant. Dans le processus de lâcher prise, nous en sommes venus à reconnaître que notre amour ne finira jamais.

Depuis l’annonce, Kate a été vue devenir confortable avec balle au prisonnier acteur de cinéma Justin Long, 43 ans, et le couple est devenu officiel sur Instagram en mai 2022. Justin a posté une adorable série de photos sur son compte, dans laquelle ils ont ri en partageant une bière. Ils ont également été vus se tenant la main à New York et emballant le PDA lors d’un voyage romantique à Hawaï en avril, par Juste Jared. Le couple se serait rencontré pour la première fois au début de 2021 lors du tournage d’un film dans l’Arkansas.

La Coup de cœur bleu La star a publié un doux hommage d’anniversaire à Justin le 2 juin, accompagné d’une série de photos romantiques du duo. “Tu es né aujourd’hui et le monde s’est illuminé plus qu’il ne l’avait connu et des années plus tard tu as rencontré une fille dont la vie a été démontée / réarrangée mais tu as été patient et avec le temps elle est tombée amoureuse maintenant elle a une lueur (celle qui a été oubliée il y a longtemps ) elle est tellement reconnaissante * plus que vous ne le saurez jamais », a écrit Kate en légende des photos. “Joyeux anniversaire @justinlong tu me fais sourire si grand que mon visage me fait mal xx Merci d’avoir créé la paix dans mon cœur depuis le jour où nous nous sommes rencontrés.”

Justin s’est rendu de manière hilarante dans la section des commentaires pour répondre en partie par : “Très bien ! Je vais commencer à te suivre ! T’aimer est de loin le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu.