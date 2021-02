Kate BockL ‘anniversaire de cette année a été très doux.

Le top model, qui a décroché la couverture des années 2020 Sports illustrés Problème de maillot de bain, s’est fiancé à la star des Cleveland Cavaliers Kevin Love tout en célébrant sa journée spéciale fin janvier. « Eh bien, c’était la meilleure surprise d’anniversaire que j’aurais pu imaginer. Je ne pourrais pas être plus heureuse d’avoir été invitée à être un amour par mon amour », lui annonça Bock Instagram suiveurs le 31 janvier. « Heart bursting all day & night. »

Maintenant, dans une interview exclusive avec E! News, Bock – qui a été nommé Chief Brand Officer de Boissons à la Pompette– donne plus de détails sur la surprise d’anniversaire, sa nouvelle entreprise et la façon dont elle trouve le bon côté en 2021.

«Je n’avais aucune idée», a déclaré l’entrepreneur, qui a célébré son cinquième anniversaire avec Love cet été, à propos de sa proposition. « Je pensais juste que cela n’arriverait pas pendant la saison, parce que d’habitude, nous sommes juste assez occupés et nous ne pouvons rien faire de différent. Ce n’était pas du tout dans mon esprit que cela allait arriver et c’était mon anniversaire donc nous allions dîner et c’était sympa et nous avions tout de même un plan tout mignon. «

Donc, comme Bock l’a partagé avec E! News, quand Love a proposé, elle a été « totalement surprise ».